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Mireasa, sezon 13. Darius, reacție violentă și necontrolată! Ce a putut să facă și de ce a plâns doamna Melinda

În ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Darius a avut o reacție necontrolată și nu a mai ținut cont de nimic, iar doamna Melinda nu l-a putut calma. Camerele de supraveghere au surprins totul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 14:08 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 15:02
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Situație complet neașteptată în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Darius a avut o reacție complet neașteptată. Tânărul a jignit-o într-un mod inadmisibil pe Daniela și a rănit-o pe mama lui cu reacțiile violente avute, lucru ce au făcut-o pe doamna Melinda să plângă în hohote. La un moment dat, concurentul a vrut să plece din casa Mireasa, chiar în toiul nopții. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și cât de departe a mers tânărul cu reacțiile avute.

Darius, reacție violentă și necontrolată! Ce a putut să facă și de ce a plâns doamna Melinda, în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Situția a scăpat de sub control la scurt timp după ce Daniela și Darius au părut că se apropie din nou unul de celălalt. În cadrul petrecerii de sâmbătă, Darius a îngenunchiar în fața Danielei și și-a cerut scuze pentru vorbele spuse și pentru faptul că a rănit-o din nou pe concurentă.

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Daniela i-a zis că nu mai dorește să aibă o relație cu el nici în emisiune și nici în afara ei, iar Darius a zis că știe acest lucru, că nici el nu mai vrea.

Apoi, la petrecere, Daniela a dansat și chiar l-a pupat pe Daniel, lucru ce l-a scos din sărite pe Darius. Tânărul nu și-a mai putut stăpâni nervii și a reacționat în cel mai neașteptat mod posibil.

Ulterior, fiul doamnei Melinda a consumat prea mult alcool și acest lucru i-a amplificat starea de nervozitate, determinându-l să aibă reacții inadmisibile la adresa Danielei, pe care nu s-a ferit să o jignească. Totul a culminat cu reacțiile violente și necontrolate ale tânărului, care a țipat la mama lui și a spus că vrea să plece din emisiune, căci nu mai vrea să stea în casă.

Rănită de reacțiile exagerate ale fiului ei, femeia a încercat să îl liniștească, dar a fost totul în zadar, căci Darius a continuat să susțină faptul că vrea să plece din emisiunea, chiar în toiul nopții.

„Nu am venit aici ca să mă fac de rușine!”, a zis doamne Melinda, rănită.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu darius, simona gherghe si daniela, la mireasa sezonul 13
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Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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