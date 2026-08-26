Mireasa, sezon 14. AdrenaLinia a sunat pentru prima dată și toți au fost uimiți! Ce decizie importantă au luat concurenții

În ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, AdrenaLinia a sunat pentru prima dată în acest sezon și veștile nu au fost deloc bune. Ce decizie importantă au luat concurenții.

Noul sezon al emisiunii Mireasa. Regatul inimii nu a început de mult timp, dar iată că AdrenaLinia a sunat pentru prima oară în casa concurenților! Surpriza a fost mare și ceea ce a urmat i-a luat pe toți prin surprindere. Descoperă în rândurile de mai jos, Ce decizie importantă au luat concurenții, în ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

AdrenaLinia a sunat pentru prima dată în sezonul 14 al emisiunii Mireasa. Ce decizie importantă au luat concurenții

În ediția din din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, concurenții stăteau liniștiți atunci când s-a auzit AdrenaLinia, pentru prima oară în sezonul 14. Așa cum era de așteptat, surpriza a fost mare și cel care a fugit să răspundă a fost Valentin. Același lucru s-a întâmplat și în casa fetelor, acolo unde cea care a răspuns a fost Anne-Mary. Aceștia au primit sarcina de a-i aduna pe ceilalți din casă la discuții și de a propune spre eliminare o fată și un băiat despre care consideră că nu s-au adaptat în casa Mireasa.

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Așa cum era de așteptat, vestea adusă de AdrenaLinie i-a luat pe toți prin surprindere, însă concurenții s-au organizat rapid pentru a purta discuțiile și pentru a-și exprima voturile.

Băieții l-au desemnat pe Emanuel pe motiv că nu i-a plăcut nicio fată și pentru faptul că nu s-a acomodat atât de bine în casă. Dintre fete, aceștia au propus-o pe Andreea.

Fetele au primit aceeași sarcină și acestea au decis să îi desemneze pe Veronica și pe Alberto.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.