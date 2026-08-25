Mireasa, sezon 14. Maria, conflict cu Veronica. Situația a fost la un pas de a escalada. Simona Gherghe a dat un avertisment

Maria a răbufnit în fața Veronicăi. În emisia live de Mireasa de pe 25 august au fost difuzate imagini cu scandalul celor două concurente.

Maria a încercat să aplaneze conflictul dintre Veronica și Andreea, însă rezultatul nu a fost cel scontat. Maria a spus la Capricii că Veronica a împins-o când a încercat să o calmeze, iar Veronica a fost deranjată de replica brunetei: „Maria, să-mi spui când te-am împins eu. Sunt sătulă de minciuni, nu am împins pe nimeni. Ea care m-a lovit cu inelul… Ești nebună de cap?”, a spus Veronica.

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Maria, conflict puternic cu Veronica. Situația a fost la un pas de a escalada: „Dacă nu mă lua cineva de acolo...” Ce le-a spus Simona Gherghe: „Avem un regulament”

„Mă iriți la creier. Eu am zis că m-ai împins de mână. Tu ești cu capul, măi femeie. Cum să spui că te-am lovit cu inelul? Te-am atins cu frumosul, dacă voiam să te lovesc, erai lată! Tu ești ok când vorbim cu tine? Uite ce scoți din noi!”, a spus Maria.

Maria a explicat că a vrut să-i complimenteze pantofii Veronicăi și a făcut-o atentă atingând-o cu mâna, moment în care Veronica a susținut că a simțit o durere cauzată de inelul Mariei.

Ulterior, Maria a vorbit cu fetele despre Veronica.

„Dacă nu mă lua cineva de acolo, eu chiar dădeam și azi eram dată afară din emisiune. Mie mi-e frică de reacția mea. Nu știu ce am făcut. Ea mă făcea nebună la cap. Eu nu stau să scoată asta ce e rău din mine. Cum să spui că te-am lovit cu inelul”, a spus Maria.

Andreea și Amira au susținut vehement că sunt și ele deranjate de comportamentul Veronicăi.

„Avem un regulament. Nu putem să trecem peste instigare la violență. Ai un avertisment, Maria!”, a anunțat-o Simona Gherghe pe concurentă.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.