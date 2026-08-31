Mireasa, sezon 14. Al doilea cuplu format! Când a aflat adevăratele intenții, o concurentă a izbucnit în lacrimi

Situație complet neașteptată în ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa! Doi concurenți s-au sărutat și s-au declarat într-o relație, însă acest lucru a adus lacrimi uneia dintre tinerele din casă.

Se pare că petrecerea din weekend i-a apropiat extrem de mult pe concurenții din casa Mireasa. Regatul inimii! După ce Valentin și Maria s-au sărutat și au anunțat că formează primu cuplu din sezonul 14, iată că alți doi tineri au făcut acest pas. Totuși, formarea celui de-al doilea cuplu a adus lacrimi în ochii uneia dintre concurente. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și despre cine este vorba.

S-a format al doilea cuplu de la Mireasa sezonul 14! Când a aflat adevăratele intenții, o concurentă a izbucnit în lacrimi, în ediția din 31 august 2026

Momente neașteptate în ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa! Valentin și Maria s-au apropiat încet și sigur și, la un moment dat, cei doi au ales să recunoască faptul că formează un cuplu. Tot la petrecerea din weekend, alți doi concurenți s-au apropiat și nu au putut nega atracția dintre ei.

Camerele de filmat din casă l-au surprins pe Radu măcinat de dourl de fratele său. Cea care a decis să încerce să îl facă să se simtă mai bine a fost chiar Anne-Mary, care nu a ezitat să îl tragă pe ringul de dans. Cei doi s-au sărutat și camerele au surprins totul. Ulterior, tânăra nu s-a ferit să dea vestea cea mare, ce i-a adus durere Evelinei.

„Îmi place de el. Dacă nu l-ai vrut, l-am luat eu. Iau resturile tale. Am simțit nevoia să îmi fac de cap, nu o să fie nimic serios”, a spus Anne-Mary către Evelina.

Aceasta a părut rănită și s-a retras, iar lacrimile au copleșit-o.

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„Îți place? Ești sigură că nu îți place doar la băutură? Ți-a plăcut de dinainte? Tu acum vei forma un cuplu. Să fii sigură pentru ce făcuși în momentul de față”, a fost sfatul dat de Maria către Anne-Mary.

Ulterior, în Live, Simona Gherghe i-a întrebat pe Radu și pe Anne-Mary dacă formează un cuplu, iar cei doi concurenți au confirmat.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.