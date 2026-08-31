Mireasa, sezon 14. Conflict de proporții, iscat între Beleuț și Mircea! Cei doi și-au aruncat replici dure. Care a fost motivul

Un conflict de proporții s-a iscat între Andrei Beleuț și Mircea Fodor, în ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Descoperă de la ce a pornit toată cearta.

O nouă săptămână a început în casa Mireasa sezonul 14 și se pare că totul a debutat cu o ceartă între Andrei Beleuț și Mircea Fodor. De la niște simple replici, cei doi au ajuns protagoniștii unui conflict de proporții, ce a fost surprins de camerele de filmat din casă. Descoperă în rândurile de mai jos ce replici dure și-au aruncat cei doi, dar și de la ce a pornit totul.

Conflict de proporții, iscat între Beleuț și Mircea! Care a fost motivul și ce s-a aflat la Mireasa sezonul 14, ediția din 31 august 2026

În ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, camerele de supraveghere din casa băieților a surprins un conflict izbucnit între Andrei Beleuț și Mircea Fodor. Totul ar fi început săptămâna trecută, de când concurenții din casă au avut ocazia să vadă prezentarea Irinei Oprea. Se pare că primul concurent căreia tânăra i-a atras atenția a fost chiar Andrei Beleuț. Nici Mircea nu a rămas indiferent și unele mici tensiuni s-au iscat.

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„Dacă ai ceva să-mi spui, atunci spune-mi”, a zis Beleuț.

„Nu am ce să discut cu tine, ești un copil pe lângă mine. Nu am ce să discut cu copiii”, a fost replica lui Mircea.

Ulterior, cei doi au ajuns să își arunce replici acide și să se certe, devenind rivali la inima Irinei.

„Te-ai îndrăgostit de trei fete în decurs de șase zile. Aseară te-ai îndrăgostit de Irina”, l-a acuzat Beleuț.

„Încheiem orice discuție”, a încercat Mircea să evite discuția.

Spiritele s-au aprins atunci când Beleuț și alți concurenți din casa băieților l-au acuzat pe Mircea de faptul că nu este constant și că, de fapt, a dat semne că i-ar plăcea mai multe tinere din competiție.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.