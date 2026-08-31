Mireasa, sezon 14. Alberto, confesiuni despre un episod întunecat din trecut! Concurentul și Claudia sunt într-o cunoaștere

În ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii, Alberto și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere, la scurt timp după ce a făcut o confesiune dureroasă despre un episod întunecat din trecutul său.

Surpriză de proporții în casa Mireasa, după ce un alt cuplu a decis să facă pasul cel mare și să se declare într-o cunoaștere, la scurt timp după ce tânărul și-a luat inima în dinți și a făcut o confesiune dureroasă despre trecutul său. Claudia i-a apreciat sinceritatea și cei doi au anunțat că vor să se cunoască mai bine unul pe celălalt.

Alberto, confesiuni despre un episod întunecat din trecut! Concurentul și Claudia sunt într-o cunoaștere, în ediția din 31 august 2026 a show-ului Mireasa

Alberto și Claudia au fost surprinși petrecând din ce în ce mai mult timp împreună, în ultima perioadă. La un moment dat, concurentul și-a luat inima în dinți și a povestit un episod întunecat din trecutul său.

„De ce te-ai pus în spatele meu?”, a dorit Claudia să afle, după task-ul alinierii, întâmplat săptămâna trecută.

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Alberto nu s-a ferit să recunoască faptul că o place și că nu a simțit că are sens să se pună în spatele altei concurente.

„Eu văd în tine mai mult decât vrei tu să arăți, tu ești o persoană foarte bună care se ascunde în partea rea și ți-am zis că am văzut asta, am văzut în prima zi de când te-am văzut în casă. Primul lucru mi-a plăcut de tine când te-am văzut. Stilul ăsta m-a atras la tine”, a fost confesiunea făcută de concurentă.

Alberto a ascultat-o cu atenție și a părut fascinat de ea și de confesiunile făcute. Cei doi au lămurit anumite detalii și întrebări născute în urma interacțiunii dintre ei. Mai mult decât atât, tânărul a simțit nevoia să își deschidă sufletul și să facă o confesiune neașteptat de sinceră:

„Am făcut o prostie în trecut. Am spus că părăsesc Germania și am zis că o fac alături de gașca de tineri cu care eram acolo. M-am drogat. Am plecat din Germania, am luat trenul spre România, să plec definitiv. Când am ajuns la 3 după-amiază, mama a căzut și și-a rupt piciorul. Am fost, am dus-o la spital, am avut grijă de frățiorii mei. M-a urmărit poliția, m-a urmărit și m-a luat. Mi-a pus drugtest, am ieșit pozitiv. Din 7 mai nu mai am permis. A fost prima dată în viașa mea când am făcut asta, dar cu persoana potrivită în viața mea nu aș mai face asta”, a zis tânărul.

Claudia l-a ascultat și i-a dat sfaturi, iara tânărul a zis că are nevoie de o persoană care să îl țină sub control și să îi impună reguli.

În Live, concurenta a spus că a apreciat sinceritatea lui și faptul că i-a zis despre acest episod întunecat din trecutul său. După mai multe discuții lămuritoare, cei doi s-au declarat într-o cunoaștere.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.