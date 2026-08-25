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Mireasa, sezon 14. Alberto, replică jignitoare despre Claudia. Cum a reacționat ea când a auzit ce a spus el văzând-o nemachiată

La Mireasa, Capriciile Iubirii, au fost difuzate imagini cu jocul fetelor și băieților, care și-au dedicat unii altora melodii. Alberto a spart gheața și i-a dedicat o piesă Claudiei, însă ulterior a avut un comentariu nepotrivit. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 13:46 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 13:52
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Fetele și băieții și-au dedicat reciproc melodii și vedeau imagini cu ei pe plasmă.

Alberto a avut un comentariu jignitor la adresa Claudiei, după ce i-a dedicat o melodie de dragoste. Alberto i-a dedicat Claudiei piesa „Am rămas cu gândul la tine”.

„O iubesc pe Claudia! Claudița mea, e șefa mea!”, a spus Alberto în timp ce vedea imagini cu Claudia. Ulterior, Alberto a avut laude de spus la adresa Veonicăi: „Stă bine rău pe fizic Veronica. Te iubesc, Veronica!”.

Alberto, replică jignitoare la adresa Claudiei. Cum a reacționat fata când a auzit ce a spus despre ea văzând-o nemachiată: „Așa am simțit pe moment”

Alberto le-a mărturisit băieților că nu i-a plăcut de Claudia fără machiaj.

„Ai văzut-o pe Claudia? Am zis că e bărbat. Nu mi-a plăcut de Claudia când am văzut-o acum nemachiată. Deloc!”, a spus Alberto.

Văzând imaginile, Claudia a dat o replică delicată:

„Este părerea lui. Eu și machiată și nemachiată mă consider o femeie frumoasă. Nu m-am supărat, mie îmi place de mine oricum”, a spus Claudia.

colaj cu alberto si claudia

„Nu mi-a plăcut când am văzut-o nemachiată, dar după aceea am mai văzut-o și chiar spuneam că dacă ajung să îmi placă un defect la o persoană, chiar îmi place acea persoană. Îi cer scuze Claudiei, dar așa am simțit să spun pe moment”, a spus Alberto.

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