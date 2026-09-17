Mireasa, sezon 14. Veronica, mărturisire la care nimeni nu se aștepta în direct. Este vorba despre un iubit arab

Emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2026 este cea a confesiunilor șocante, așa cum a descris-o Simona Gherghe. Veronica a făcut în direct o mărturisire la care nimeni nu se aștepta!

Veronica a plâns când a ascultat mărturisirea Paulei și anume aceea că a avut un iubit în Germania care i-a promis că o va aștepta când se va întoarce de la Mireasa. Simona Gherghe a întrebat-o pe Veronica de ce a lăcrimat, iar concurenta a făcut o confesiune la care nimeni nu se aștepta.

Veronica a recunoscut că după ce a semnat contractul la Mireasa, a cunoscut un bărbat jumătate irakian jumătate turc, care se potrivea idealului ei de partener. Concurenta a spus că l-a părăsit pentru a veni la Mireasa, însă a dat de înțeles că lucrurile nu sunt terminate între ei, el neînțelegând limba română și nici formatul emisiunii Mireasa.

Veronica a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta în direct! Este vorba despre un iubit arab: „Eu m-am văzut cu el intenționat înainte să vin aici...”

„Istoria Paulei m-a mișcat. După ce am semnat contractul aici și am povestit ce fel de bărbat îmi doresc eu, peste 2 săptămâni l-am întâlnit. O lună de zile am fost într-o relație la distanță. Într-o lună am făcut 14 zboruri. Am zburat în Africa. Persoana trăiește în Irak și în Turcia. Eu m-am văzut cu el intenționat înainte să vin aici și l-am părăsit să vin aici. El credea că doar apar la televizor. El mi-a spus că o să vină el regulat la București. Am decis să mă văd cu el înainte de filmări și să-l las. Nici n-am reușit să-i spun că am zburat cu bine că mi s-a luat telefonul. El vorbește în arabă și în turcă. Eu l-am părăsit înainte de plecare, am plâns toată noaptea în aeroport și am venit aici”

„Astăzi este ziua cu șocuri!”, a spus Simona Gherghe, întrebându-i pe ceilalți concurenți dacă între semnarea contractului și intrarea în emisiune s-a mai îndrăgostit cineva. Răspunsul a fost Nu. Prezentatoarea a întrebat-o pe Veronica dacă îi e dor de iubitul din Irak, însă aceasta a precizat că nu s-a gândit la asta până acum.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.