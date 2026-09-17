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Mireasa, sezon 14. Veronica, mărturisire la care nimeni nu se aștepta în direct. Este vorba despre un iubit arab

Emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2026 este cea a confesiunilor șocante, așa cum a descris-o Simona Gherghe. Veronica a făcut în direct o mărturisire la care nimeni nu se aștepta!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 13:52 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 15:35
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Veronica a plâns când a ascultat mărturisirea Paulei și anume aceea că a avut un iubit în Germania care i-a promis că o va aștepta când se va întoarce de la Mireasa. Simona Gherghe a întrebat-o pe Veronica de ce a lăcrimat, iar concurenta a făcut o confesiune la care nimeni nu se aștepta.

Veronica a recunoscut că după ce a semnat contractul la Mireasa, a cunoscut un bărbat jumătate irakian jumătate turc, care se potrivea idealului ei de partener. Concurenta a spus că l-a părăsit pentru a veni la Mireasa, însă a dat de înțeles că lucrurile nu sunt terminate între ei, el neînțelegând limba română și nici formatul emisiunii Mireasa.

Veronica a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta în direct! Este vorba despre un iubit arab: „Eu m-am văzut cu el intenționat înainte să vin aici...”

„Istoria Paulei m-a mișcat. După ce am semnat contractul aici și am povestit ce fel de bărbat îmi doresc eu, peste 2 săptămâni l-am întâlnit. O lună de zile am fost într-o relație la distanță. Într-o lună am făcut 14 zboruri. Am zburat în Africa. Persoana trăiește în Irak și în Turcia. Eu m-am văzut cu el intenționat înainte să vin aici și l-am părăsit să vin aici. El credea că doar apar la televizor. El mi-a spus că o să vină el regulat la București. Am decis să mă văd cu el înainte de filmări și să-l las. Nici n-am reușit să-i spun că am zburat cu bine că mi s-a luat telefonul. El vorbește în arabă și în turcă. Eu l-am părăsit înainte de plecare, am plâns toată noaptea în aeroport și am venit aici”

„Astăzi este ziua cu șocuri!”, a spus Simona Gherghe, întrebându-i pe ceilalți concurenți dacă între semnarea contractului și intrarea în emisiune s-a mai îndrăgostit cineva. Răspunsul a fost Nu. Prezentatoarea a întrebat-o pe Veronica dacă îi e dor de iubitul din Irak, însă aceasta a precizat că nu s-a gândit la asta până acum.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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