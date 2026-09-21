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Pizza Margherita cu vinete, șuncă și roșii coapte, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand. Deliciu rapid pentru serile fără grabă

Descoperă cum poți pregăti o pizza Margherita cu vinete, șuncă și roșii coapte, după rețeta lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Te vei îndrăgosti instant de acest deliciu cu ingrediente puține, dar aromă intensă.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 14:09 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 14:33
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Sunt zile în care nu ai chef să petreci ore întregi în bucătărie, dar nici nu vrei să faci compromisuri când vine vorba de gust. În astfel de momente, soluțiile simple sunt adesea cele mai bune: pornești de la o bază deja pregătită, adaugi câteva ingrediente de calitate și transformi totul într-o masă care pare făcută de la zero.

Rețeta de pizza Margherita cu vinete, șuncă și roșii coapte, pregătită de Chef Nicolai Tand de la Neatza

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 21 septembrie 2026, Chef Nicolai Tand a pornit de la această idee și a pregătit o pizza Margherita cu vinete, șuncă și roșii uscate. O rețetă care demonstrează că, uneori, tot ce ai nevoie pentru o cină reușită sunt câteva ingrediente bine alese și puțină inspirație.

Punctul de plecare este o pizza Margherita gata făcută, peste care se adaugă toppinguri pregătite simplu, dar cu mult gust. Este genul de preparat care se potrivește perfect unei seri leneșe, atunci când vrei să mănânci bine fără să complici lucrurile.

Cum transformi o pizza simplă într-o masă completă

Uneori, diferența dintre o gustare rapidă și o masă cu adevărat bună stă în câteva ingrediente adăugate la momentul potrivit. În această rețetă, vinetele bine rumenite aduc consistență și o textură catifelată, în timp ce roșiile uscate dezvoltă o dulceață naturală care completează foarte bine baza de pizza.

Chef Nicolai Tand și Florin Ristei, la emisiunea Neatza 

Chef Nicolai Tand și Florin Ristei, la emisiunea Neatza

Șunca contribuie cu un plus de savoare, iar mozzarella adaugă cremozitate și leagă toate aromele. La final, busuiocul și uleiul de măsline completează preparatul și îi oferă acel aer de pizza pregătită acasă, fără efort suplimentar.

Este o combinație care arată că ingredientele simple pot schimba complet un preparat atunci când sunt puse împreună în mod inspirat.

Rețeta de pizza Margherita cu vinete, șuncă și roșii uscate, pregătită de Chef Nicolai Tand - Ingrediente

Această rețetă este potrivită pentru momentele în care vrei să pregătești ceva rapid, dar care să păstreze senzația unei mese complete.

Ingrediente

  • 1 pizza Margherita PENNY TO GO
  • ½ vânătă medie
  • 80–100 g șuncă, feliată subțire
  • roșii uscate de la San Fabio sau 2 roșii coapte
  • 1 cățel de usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline San Fabio
  • 50–60 g mozzarella San Fabio
  • câteva frunze de busuioc
  • cimbru proaspăt (opțional)
  • sare
  • piper
  • puțin oregano

Rețeta de pizza Margherita cu vinete, șuncă și roșii uscate, pregătită de Chef Nicolai Tand - Mod de preparare

Prepararea începe cu vinetele. Acestea se taie în felii sau bucăți de aproximativ un centimetru, se sărează ușor și se lasă câteva minute înainte de a fi șterse. Se gătesc apoi într-o tigaie bine încinsă, împreună cu puțin ulei de măsline, până când devin aurii la exterior și moi în interior.

Spre final se adaugă usturoiul și puțin cimbru.

Separat, roșiile se așază într-o tavă și se condimentează cu ulei de măsline, sare, piper și oregano. Se coc până când încep să se caramelizeze ușor pe margini și își concentrează aroma, însă pentru o variantă rapidă poți apela și la roșiile uscate San Fabio, care completează foarte bine combinația de arome.

Pizza Margherita se pregătește câteva minute la cuptor, apoi se completează cu vinetele rumenite, șunca, roșiile coapte și mozzarella ruptă cu mâna. Revine pentru scurt timp în cuptor, cât să se topească mozzarella și să se încălzească ingredientele.

La final se adaugă busuiocul proaspăt și un strop de ulei de măsline extravirgin.
Pentru o variantă mai delicată poate fi folosit prosciutto cotto, iar pentru o combinație cu mai mult contrast, prosciutto crudo. În acest din urmă caz, șunca se adaugă după coacere.

O soluție practică pentru mesele din timpul săptămânii

Nu toate mesele trebuie să pornească de la zero. Uneori, baza potrivită îți oferă libertatea să construiești rapid ceva gustos și echilibrat. Produsele PENNY TO GO sunt gândite exact pentru astfel de situații: momentele în care timpul este limitat, dar dorința de a mânca bine rămâne aceeași.

Disponibile la raftul rece din magazinele PENNY, acestea pot fi savurate ca atare sau folosite ca punct de plecare pentru rețete simple și creative. Pizza Margherita folosită de Chef Nicolai este un bun exemplu despre cum un produs gata preparat poate fi transformat, cu doar câteva ingrediente suplimentare, într-o masă perfectă pentru o seară relaxată acasă.

Uneori, o cină reușită nu înseamnă să gătești mai mult, ci să alegi inteligent și să adaugi exact ingredientele care fac diferența.

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