O studentă aflată în practică la un spital din Austria a dezvăluit ce mâncare a primit în pauza de masă. A filmat totul și a arătat dovezile, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Studenții români au posibilitatea de a face practică atât în România, cât și în străinătate. O tânăra pe nume Mihaela Szmecskas a ales să plece în Austria pentru un stagiu de practică, însă nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut ce a primit de mâncare la spital. Uimită, aceasta a pus mâna pe telefonul mobil și a filmat, apoi a arătat totul. Imaginile publicate pe internet au atras imediat zeci de reacții.

Ce a primit de mâncare o studentă româncă, aflată în practică în Austria! Cum arată mâncarea de spital, primită de tânără

Mihaela Szmecskas este unul dinte studenții români la medicină care au ales să facă practică la un spital din Austria. În pauza de masă, aceasta a mers la sala de mese și nu mică i-a fost surprinderea atunci când a văzut ce a primit de mâncare.

„Dacă și pacienții mănâncă așa de bine nici nu mă mir că imediat se fac bine 😂🤍

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#mancarespital #mancarestudenta #mancareaustria #practicadevara #studentamedicina”, a fost mesajul transmis de Mihaela Szmecskas, atunci când a văzut zecile de recipiente de inox, pline ochi cu fel și fel de preparate aburinde.

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„Ce mănânc la spital în Austria ca practicantă la medicină. În primul rând totul este gratis. Mereu avem de ales între 2 tipuri de supă și tot felul de garnituri. La salate avem și mai multe opțiuni și apoi vine felul principal: pizza, lasagna vegetariană sau multe alte variante. Eu am ales o supă cremă de broccoli, Care a fost chiar foarte bună, spre surprinderea mea, dar și friptură de vită cu cartofi, care a fost mega fragedă. Sincer, pentru o masă de spital și mai ales una pe care o primim gratis, chiar nu mă pot plânge”, a mai zis tânăra, în cadrul unui alt clip video realizat și publicat pe pagina sa de Instagram.

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„În primul rând, totul e gratis. Azi am avut supă de pui și tot felul de garnituri. Am văzut pentru prima oară și salată de morcovi, iar la felul principal aveam pui, friptură de proc sau chiftele în sos de roșii. Eu mi-am ales puiul și am rămas șocată când am văzut că mi-au dat jumătate de pui și, pe lângă asta, mai era umplut cu ceva în interior. Mi-am mai luat orez, cartofi și un mix de salate. Incredibil de bună masa și foarte, foarte multă mâncare”

Imaginile filmate de studenta româncă din Austria au stârnit numeroase reacții:

„Foarte bine arată mâncarea pentru un spital😮”, „ce bineee arataa😍”, „Nu mananc asa bine nici acasa😩”, „Miha, vate vântul la mine în frigider… te rog eu pune altceva 😂😂😂”, „Lux si opulenta la spitalul tau😁”, iată doar o parte din numeroase reacții avute de internauți, atunci când au văzut imaginile cu pricina.