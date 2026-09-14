Mireasa, sezon 14. Anne-Mary, jigniri și amenințări de neimaginat la adresa Veronicăi: „Nu se uită cum arată ea și cum arăt eu”

În emisia live de Mireasa de pe 14 septembrie 2026 au fost difuzate imagini cu Anne-Mary, adresându-i cuvinte grele Veronicăi.

Radu s-a despărțit de Anne-Mary la petrecere, iar tânărul a petrecut timp cu Veronica. Anne a luat foc și a tras-o pe Veronica de pe ringul de dans, pentru a-i adresa injurii și amenințări.

„Ține-te departe de Radu că ne certăm rău. Vezi-ți de treaba ta că nu ești tu concurența mea! Dacă e singur, nu trebuie să sari pe el ca peștoaica în apă. Că te distrug.

Anne-Mary, jigniri și amenințări de neimaginat la adresa Veronicăi: „S-a găsit scroafa din cocină să-mi ia mie bărbatul”. Imagini greu de privit de la petrecere

„Îți promit că o să plângi toată emisiunea dacă o să continui așa. Nu vezi cum arăți tu și cum arăt eu? Eu o bat pe asta! Pe Veronica! Și-o încearcă cu mine! Babă ce ești! Nu se uită cum arată ea și cum arăt eu! O să-i fac zile negre. S-a găsit scroafa din cocină să-mi ia mie bărbatul. Niciodată în viața asta nu se bagă peste mine!”, a spus Anne-Mary.

„M-a luat de mână, m-a tras. Mi-a zis că mă distruge!”, a spus Veronica după ce a plecat din fața lui Anne.

Petrecerea s-a închis după acel conflict, însă în casa fetelor Anne-Mary a continuat să-i vorbească urât Veronicăi: „Nu te compari tu cu mine în 10 vieți. Tu de acum înainte nici să nu mai dau ochii cu mine pentru că ești o scârbă”, a răspuns Anne-Mary.

„M-am băgat eu peste voi? Eu am încercat să-l cunosc când era singur!”, a răspuns Veronica.

Reacția Simonei Gherghe după ce Anne-Mary a jignit-o pe Veronica la petrecere. Ce a spus prezentatoarea în direct: „Eu n-am văzut o scenă ca asta de când prezint Mireasa!”

În emisia live de Mireasa de pe 14 septembrie, Simona Gherghe i-a făcut observație lui Anne-Mary pentru comportamentul nepotrivit.

„Eu n-am văzut o scenă ca asta de când prezint Mireasa! Și ca femeie eu nu m-am simțit confortabil absolut deloc! Nu înseamnă eleganță și rafinament ce ai spus tu. A fost foarte urât ce ai făcut! La cum te-ai purtat, nu meriți titlul de Mireasa Săptămânii. Să nu jignim este una dintre reguli. Ceea ce am văzut te descalifică pe tine ca femeie. Niciodată o femeie nu poate să o înjosească pe alta. Nu are legătură cu vârsta! Felul în care tu vorbești cu cineva spune foarte multe despre educația ta! Degeaba sunteți frumos dacă comportamentul vostru e plin de venin și răutate”, a spus Simona Gherghe.