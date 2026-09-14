Mireasa, sezon 14. Anne-Mary și Radu s-au despărțit. Cum a decis băiatul să pună punct relației

Anne-Mary și Radu s-au despărțit. În emisia live de Mireasa de pe 14 septembrie 2026 au fost difuzate imagini cu momentul în care băiatul i-a spus iubitei că vrea să pună punct relației.

Simona Gherghe a început emisia live de Mireasa de pe 14 septembrie anunțând că în casă nu mai există niciun cuplu. Anne-Mary și Radu s-au despărțit la petrecere. În timp ce fata i-a reproșat că nu i-a dat și ei un pupic, el și-a expus decizia de a pune punct relației.

Anne-Mary și Radu de la Mireasa s-au despărțit! Cum decis băiatul să pună punct relației: „Nu vreau să stau cu o fată care...”

„Nu-mi vine să te pup când ești supărată zilnic. Nu vreau să stau cu o fată care e supărată zilnic, nu mi-a plăcut cu s-a desfășurat relația noastră și nu mai suntem un cuplu. Atât”, i-a spus Radu lui Anne-Mary.

„Eu nu am vrut să închei relația. Nu am ce să zic. Te desparți de mine după 2 săptămâni”, i-a spus Anne-Mary lui Radu.

Fata a spus ulterior că își făcuse planuri cu Radu și s-a gândit chiar cum ar fi ca el să se mute la Viena: „Nu i-a plăcut că am atitudine și că am o personalitate mai puternică decât el. Tot ce face aici e un teatru, nu mi se pare că e sincer cu el însuși. A venit să-și facă reclamă. Nu caută nimic serios. Veronica era prima care aștepta despărțirea noastră.

Ulterior, Radu a petrecut timp cu Veronica, tânăra exprimându-și direct atracția față de Radu.

„Nu mă simt atras de nicio fată. Anne-Mary a fost în top 3, e drăguță”, a mai spus Radu în dialog cu alți colegi din casa Mireasa.

În emisia live de Mireasa de pe 14 septembrie, Radu a precizat că nu a putut lupta singur pentru această relație.

„Eu puteam să-i ofer o încheiere, dar nu a dorit. Ea nu făcea niciun efort”, a spus Radu.

„Eu nu doream să închei această relație, dar dacă asta a fost decizia lui, nici nu am nevoie de nicio explicație”, a spus Anne-Mary, precizând că și-ar fi dorit să-și schimbe comportamentul pentru Radu, însă nu peste noapte, ci în timp.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.