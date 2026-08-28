Mireasa, sezon 14. Cine este Rebeca Firloiu. Ce facultate inedită face și cum a reușit să ajungă fraudulos în America

Concurenții și telespectatorii au putut descoperi în ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14 mai multe detalii despre Rebeca Firloiu.

În ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa, telespectatorii au putut descoperi ce poveste de viață are Rebeca Firloiu, concurenta din Craiova care a venit în show pentru a-și găsi jumătatea perfectă.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este Rebeca Firloiu de la Mireasa, sezonul 14.

Cine este Rebeca Firloiu și ce facultate inedită face! Cum a reușit să ajungă fraudulos în America

În gala de vineri a emisiunii Mireasa, concurenții au avut ocazia să descopere mai multe detalii despre Rebeca Firloiu. Tânăra are 27 de ani, este din Craiova și în prezent este tehnician de unghii.

Concurenta din sezonul 14 încă este studentă la Facultatea de Psihologie și Criminologie. Spune că a avut o copilărie normală și că a călătorit foarte mult de-a lungul timpului împreună cu părinții ei. Mai mult decât atât, aceasta a locuit atât în Marea Britanie, cât și în Spania.

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„Pe viitor mi-aș dori să îmi întemeiez propria afacere sau să rămân pe domeniul crimonologiei. Peste cini ani mă văd căsătorită și cu un copil, cred eu. Sun iubitoare de muzică și îmi place să petrec timp alături de persoanele dragi mie”, a mărturisit concurenta.

Se consideră o persoană ambițioasă, prietenoasă, sociabilă, un pic impulsivă și crede că cel mai mare defect al său este perfecționismul.

„La 21 de ani am hotărât că vreau să vizitez America, însă erau procedurile de pandemie. M-am interesat de viză, aveam toate șansele să o obțin, dar dura între 6 și 12 luni programarea la interviu. Eu, fiind mai nerăbdătoare, am încercat să trec prin Spania, dar nu a mers. M-am horărât să merg prin Mexic. Am plecat în Cancun, apoi în Tihuana, apoi am trecut fraudulos în America. Am urmat procedurile legale, care înseamnă să stai arestat 30 de ore. Le-am urmat, mi-ai dat drumul și am plecar unde aveam destinația”, a povestit tânăra.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.