Mireasa, sezon 14. O mamă a intervenit în direct prin telefon, după ce fiul ei a fost jignit de una dintre fete

Doamna Nicoleta, mama lui Ionuț, a intervenit în direct la Mireasa în emisia de pe 9 septembrie 2026, după ce Veronica i-a jignit fiul.

Veronica a fost supărată pe Ionuț după petrecerea din casa Mireasa și a spus: „Sunt supărată pe prostul ăla!”. Ulterior, fata i-a cerut scuze lui Ionuț, însă mama acestuia a dorit să intervină în direct pentru a clarifica lucrurile.

O mamă a intervenit în direct la Mireasa, după ce fiul ei a fost jignit de una dintre fete: „Aș dori să știu ce vrei tu de la el!”. Reacția tinerei

„Am sunat să vorbesc puțin și cu Veronica. Aș dori să știu ce vrei tu de la Ionuț? De ce îl jignești tot timpul? L-ai acuzat că te-a hărțuit. Am văzut petrecerea, nu a fost nicio hărțuire. Și de ce l-ai făcut prost? El nu te-a jignit, din frumoasă nu te-a scos!”, a spus mama lui Ionuț.

Veronica i-a cerut scuze doamnei Nicoleta și chiar i-a complimentat tortul pe care l-a trimis în casa Mireasa.

„Nu știu, eram supărată pe unele momente. Am spus că a fost insistent. Vă cer scuze că l-am făcut prost., nu mi-am dat seama, mi-a ieșit la nervi”, a spus Veronica.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 9 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Ionuț a considerat că jignirea Veronicăi a fost pe fondul unei frustrări. Întrebat la petrecere de cine se simte atras, Ionuț a precizat că nu există nicio fată din casă care să mai prezinte interes pentru el. Ulterior, fata a avut cuvinte dure de spus despre Ionuț. La Mireasa, Capriciile Iubirii, Ionuț a aflat cum l-a jignit Veronica, iar fata a plâns ulterior, considerând că băiatul este prea „prețios” și că în lumina ultimelor evenimente ea apare ca fiind cea rea și el cel perfect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.