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Radu din sezonul 14 Mireasa a răbufnit când a văzut ce i-a spus doamna Flori lui Anne-Mary, după ce ei s-au despărțit

Radu și Anne-Mary s-au despărțit pentru a doua oară, iar de data aceasta tânărul a spus că este o decizie definitivă. Cei doi foști iubiți de la Mireasa nu își mai vorbesc. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 16:35 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 16:42
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Anne-Mary a spus că s-ar bucura dacă Radu și-ar găsi pe altcineva în casa Mireasa, însă Radu nu i-a crezut afirmațiile: „A mințit când spune că nu-i pasă, că n-o interesează, că nu suferă. Mie chiar nu-mi pasă. A mințit, n-o cred”, a spus Radu în direct la Mireasa.

Anne-Mary a avut o discuție cu doamna Flori, iar Radu a fost deranjat de ce a spus susținătoarea.

„Să știi că-l influențează foarte mult Beleuț. El l-a întrebat: ia vezi, mai face așa? Anne, nu merită, pe cuvântul meu! Știi ce poți, nu are rost. Nu e pregătit emoțional, nu are maturitate emoțională”, a spus doamna Flori, în timp ce Anne-Mary a completat:

„Nu e pregătit nici emoțional, nici financiar, nici sentimental. nu are nimic. Pentru mine s-a încheiat subiectul. Prima oară a fost altceva. Că am reacționat eu așa… da, pentru că mă aduci în stare”, a spus Anne-Mary.

Radu a răbufnit după ce a văzut ce au discutat doamna Flori și Anne-Mary: „Ați citit în cafea? V-au vorbit stelele noaptea?”. Ce a spus susținătoarea despre despărțirea celor doi

După ce doamna Flori a opinat că Radu este influențat de Beleuț, Radu a reacționat în direct:

„Doamna Flori, data trecută când ați spus că Emi și Beleuț m-au influențat, nu a fost nicio dovadă concretă. Nu s-a întâmplat. Așa simțiți dumneavoastră, citiți în cafea sau stelele vă vorbesc noaptea! Imatură emoțional poate sunteți chiar dumneavoastră Nu se poate chiar așa. Beleuț nu a vorbit cu mine, nu m-a influențat. Să vă luați și dumneavoastră lecția. Nu aveți niciun argument pertinent”, a spus Radu.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 29 septembrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Radu și doamna Flori

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