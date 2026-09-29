Valentin din sezonul 14 Mireasa, declarație controversată despre Maria. Ce temperament și-ar dori de la viitoarea parteneră

Chiar de ziua ei, Valentin a explicat de ce nu ar vrea alături de el o parteneră precum Maria. Chiar dacă o place fizic, băiatul spune că temperamentul ei impulsiv, asemănător cu al lui, îl face să dea un pas înapoi.

Valentin a identificat temperamentul ideal, pe care și l-ar dori de la viitoarea parteneră, în una dintre fetele din casă. Concurentul Mireasa a spus că i-a plăcut când Paula a reușit să-l calmeze pe Alberto cu o vorbă blândă.

Valentin le-a povestit băieților că atunci când l-a deranjat o glumă la petrecere și s-a enervat, intervenția Mariei i-a făcut mai mult rău decât bine.

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Valentin, declarație controversată despre Maria, chiar de ziua ei. Concurentul Mireasa a spus ce fată din casă are temperamentul pe care și l-ar dori de la posibila parteneră

„Maria este tot o persoană impulsivă. Vreau o persoană care să fie așa o persoană ca Paula. Cum e Paula pentru Alberto. Când ai zis că aveai nervi, a venit Paula blândă la tine. Așa îți trebuie o persoană lângă tine. Păi Maria a venit cu nervi aici să-mi spună să nu reacționez așa, i-am zis să plece de lângă mine și după ce m-am calmat m-a luat la ceartă că am reacționat așa. Să vin acasă de la muncă și să ne scoatem ochii. Maria a zis că a umbat numai cu șmecheri”, a spus Valentin.

„Am fost calmă în relațiile mele, n-am stat cu șmecheri, au fost oameni normali. Eu m-am dus calmă după el, dar m-a deranjat cum mi-a vorbit. Eu vorbesc mai tare”, a spus Maria.

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Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 29 septembrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.