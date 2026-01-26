Mireasa, sezon 15. Claudia, critici dure la adresa Halimei! Au ieșit scântei de gelozie. Ce a avut de zis Adrian

Concurenții din concurentele din casa Mireasa: Meciul iubirii au avut parte de prima lor petrecere. S-a cântat, s-a dansat, dar nu au lipsit nici geloziile și discuțiile aprinse de după. Descoperă ce conflict s-a iscat între Claudia și Halima, în ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.
Claudia, critici dure la adresa Halimei! Au ieșit scântei de gelozie. Ce a avut de zis Adrian în ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii
Cu ocazia primei petreceri din acest sezon Mireasa, Halima și Adrian au apucat să vorbească și să se cunoască mai bine, pentru că și-au exprimat interesul unul pentru celălalt în edițiile precedente. Totuși, la un moment dat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat și urme de gelozie au apărut la Halima atunci când l-a văzut pe Adrian dansând cu Claudia.
Atunci, tânăra a realizat că are totuși ceva sentimente pentru Adrian. Rănită, aceasta a început anumite interacțiuni cu Marian, ba chiar ajuns de la glume inocente la gesturi ceva mai îndrăznețe, precum pupici pe obraz.
Citește și: Mireasa, sezon 13. Situația se complică între Daniela și Darius. Băieții din casă au început să apară cu teorii
După petrecere, Halima și-a dat seama că poate a exagerat cu interacțiunea față de Marian: „De ce nu m-ați oprit?!”.
Ulterior, Claudia a avut critici dure la adresa Halimei și între cele două s-a iscat un adevărat conflict. Aceasta nu s-a ferit să spună că tânăra „nu are respect față de Adrian”. Halima nu s-a lăsat și a fost deranjată de aceste păreri exprimate și a ripostat, criticându-i atitudinea: „Acolo a spus un lucru, aici a spus alt lucru”.
Simona Gherghe a încercat să discute cu cele două concurente pentru a lămuri diferitele situații tensionate ivite. Și Adrian a intervenit în discuții, pentru ca problema să fie lămurită. Concluzia a fost că, de fapt, pe Halima a deranjat-o simplul gest al tânărului de a dansa cu Claudia și că nu ar fi reacționat la fel dacă era vorba despre o altă concurentă.
Ce a mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.
Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.