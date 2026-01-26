Mireasa, sezon 15. Claudia, critici dure la adresa Halimei! Au ieșit scântei de gelozie. Ce a avut de zis Adrian

Concurenții din casa Mireasa au avut parte de prima lor petrecere din acest sezon și se pare că unele gelozii au ieșit la iveală. Ulterior, între Claudia și Halima a izbucnit un conflict. Vezi s-a întâmplat în ediția din 26 ianuarie 2026 a show-ului.

Cu ocazia primei petreceri din acest sezon Mireasa, Halima și Adrian au apucat să vorbească și să se cunoască mai bine, pentru că și-au exprimat interesul unul pentru celălalt în edițiile precedente. Totuși, la un moment dat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat și urme de gelozie au apărut la Halima atunci când l-a văzut pe Adrian dansând cu Claudia.

Atunci, tânăra a realizat că are totuși ceva sentimente pentru Adrian. Rănită, aceasta a început anumite interacțiuni cu Marian, ba chiar ajuns de la glume inocente la gesturi ceva mai îndrăznețe, precum pupici pe obraz.

După petrecere, Halima și-a dat seama că poate a exagerat cu interacțiunea față de Marian: „De ce nu m-ați oprit?!”.

Ulterior, Claudia a avut critici dure la adresa Halimei și între cele două s-a iscat un adevărat conflict. Aceasta nu s-a ferit să spună că tânăra „nu are respect față de Adrian”. Halima nu s-a lăsat și a fost deranjată de aceste păreri exprimate și a ripostat, criticându-i atitudinea: „Acolo a spus un lucru, aici a spus alt lucru”.

Simona Gherghe a încercat să discute cu cele două concurente pentru a lămuri diferitele situații tensionate ivite. Și Adrian a intervenit în discuții, pentru ca problema să fie lămurită. Concluzia a fost că, de fapt, pe Halima a deranjat-o simplul gest al tânărului de a dansa cu Claudia și că nu ar fi reacționat la fel dacă era vorba despre o altă concurentă.

Ce a mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.