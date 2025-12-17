Mireasa, sezon 7. Hatice și Mihai s-au despărțit. Tânăra a anunțat separarea în direct la Capricii: „E un subiect mai delicat?”

Hatice s-a numărat printre foștii concurenți invitați în ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 16 decembrie 2025. Tânăra a dat o veste despre ea și Mihai.

Hatice a fost întrebată de ce a venit singură la Capricii. „E un subiect delicat?”, a întrebat Raluca Preda. „Nu, da, nu!”, a spus Hatice, care a dezvăluit motivul: ea și Mihai nu mai formează un cuplu.

„M-am axat pe mine, am început să merg la sală, sunt foarte bine, job-ul continuă. Eu și Mihai ne-am despărțit”, a spus Hatice.

Hatice și Mihai au tot avut parte de despărțiri și împăcări în ultima perioadă și rămâne de văzut dacă separarea va fi una definitivă de data aceasta.

În ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii, organizată cu ocazia aniversării de 12 ani a postului Antena Stars, au fost invitați 12 foști concurenți Mireasa. Aceștia au venit pentru a povesti ce se mai întâmplă în viața lor, dar și să comenteze situațiile din sezonul 12 Mireasa și să le dea sfaturi concurenților. În platoul Mireasa, Capriciile Iubirii au fost prezente foste cupluri, dar și concurenți singuri.

Ștefan și Maria Sandru, Cristina și Alex Petrescu din sezonul 9, Roxana, Robert și Adrian din sezonul 11, Denisa din sezonul 10, Marinescu din sezoanele 9 și 11, Samina și Virgil din sezonul 12 și Hatice din sezonul 7 Mireasa au fost invitați în ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 16 decembrie 2025.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Hatice de la Mireasa sezon 7

La începutul sezonului 7 Mireasa, Hatice a inițial contrariată și deranjată de afirmațiile lui Mihai, care a spus în filmulețul de prezentare că își dorește o femeie pe care să o domine, care să țină capul în pământ.

Ulterior, au mai existat clinciuri între cei doi și, în mod neașteptat, fata și-a arătat interesul pentru tânăr. Deși Mihai părea că o place, continua să o judece pentru trecutul ei.

Băiatul chiar a afirmat că femei ca Hatice a mai avut alături și că au fost simple aventuri. Deși deranjată, fata părea să nu poată sta departe de concurentul Mireasa.

Curând, Mihai și-a dat voie să facă ce simte și au format un cuplu. Momentele tensionate nu au lipsit, însă în ciuda tuturor piedicilor, ei nu au renunțat unul la altul.

Au mai adus în discuție cuvântul ”despărțire”, dar nu au putut să meargă mai departe. O singură dată, tensiunile dintre ei au culminat cu o scurtă separare, care a adus lacrimi pe obrajii amândoi.

Asta i-a făcut mai puternici și momentele de vulnerabilitate le-au demonstrat că sentimentele lor sunt puternice și sincere. Nici măcar atunci când a aflat de trecutul tumultos al iubitului său, care a avut relații cu mai multe femei în același timp ce îl și susțineau financiar, nu a făcut-o pe Hatice să pună stop relației.

La scurt timp, cei doi s-au logodit. Mihai și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Hatice. Totul a fost de poveste, iar adrenalina a atins cote maxime căci logodna a avut loc după ce au sărit împreună cu parașuta.

Primul care a ajuns la sol a fost Mihai și, înarmat cu un buchet de flori și inelul de logodnă, a îngenunchiat în fața lui Hatice în momentul în care aceasta i s-a alăturat. Răspunsul a fost un ”DA” hotărât.