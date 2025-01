Ștefan de la Mireasa sezonul 11 i s-a confesat Mihaelei. I-a povestit tinerei despre lunile în care a consumat droguri.

Povestea s-a întâmplat anul trecut și a luat final în vară, când Ștefan a pus piciorul în prag și a acceptat ajutor.

Mireasa sezonul 11, 22 ianuarie 2025. Ștefan a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Cum a reacționat Mihaela

În pauza de publicitate, Ștefan i-a povestit Mihaelei un detaliu din trecutul său. Băiatul a consumat droguri o perioadă de timp.

”A fost o perioadă mai proastă pe care am avut-o anul trecut. Picasem într-o depresie, o luasem pe căi greșite.”, a zis Ștefan.

Mihaela a spus că o cale greșită înseamnă trei lucruri. A început să enumere: cărți, praf și nu a apucat să termine. Ștefan a afirmat că este vorba despre ”praf”.

Băiatul a zis că de anul trecut nu a mai consumat. Mihaela s-a arătat dispusă să treacă peste dacă el e decis să încheie această poveste.

”Eram într-o autodistrugere completă, până în momentul în care am vrut să mă sinucid. Am luat cât am putut și am leșinat. M-am trezit a doua zi, tremuram, nu știam unde sunt. Am crezut că e gata. Atunci am primit a doua șansă la viață. Am simțit că am renăscut”, a zis Ștefan.

Băiatul a adăugat că nu era vorba despre o distracție, ci mai degrabă încerca să se distrugă din cauza singurătății. La momentul respectiv era în Spania și când a decis să încheie, a revenit în România și a cerut ajutor specializat.

”Aveam două joburi, intrasem într-un burnout. Mama a văzut schimbarea mea, nu mai eram eu. Cel mai mult mi-a fost mama alături și m-a înțeles”, a zis Ștefan.

Doamna Mihaela a povestit că încerca să-l țină ocupat, să iasă împreună, era mereu lângă el. ”Mi-a promis, a greșit. A doua oară când mi-a promis, și-a demonstrat că nu o să mai facă. Au trecut aproximativ două luni, am considerat că are nevoie de un psiholog. În țară nu s-a mai întâmplat”, a adăugat mama concurentului de la Mireasa sezonul 11.

Povestea s-a încheiat în iulie 2024, au spus cei doi.

