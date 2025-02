Mireasa sezonul 11, 26 februarie 2025. Tabieturile lui Cristian, comentate de alți băieți. Cum a reacționat iubitul Mariei

În emisia live de Mireasa de pe 26 februrie 2025 Cristin a urmărit imagini cu alți băieți vorbind despre el.

Mai mulți băieți din casa Mireasa au discutat despre gălăgia produsă de Cristian. Văzând imaginile, băiatul le-a reproșat celor care au vorbit despre el că nu i-au spus în față ce aveau de zis.

Andrei, Teo, Robert și Andi au discutat despre sforăitul lui Cristian. Discuția a continuat și băieții au făcut referire și la cremele cu care se dă Cristian dimineața, făcând gălăgie. De asemenea, băieții au vorbit și despre șoferul pe care a fost gelos Cristian: „Sunt curios cine era șoferul”, a zis Teo, afirmație care a deranjat-o și pe Maria.

„A fost o bârfă”. Mai mulți băieți din casa Mireasa au vorbit despre Cristian în lipsa lui. Cum a reacționat iubitul Mariei când a văzut imaginile: „Tu ești dereglat!”

Cristian a fost vizibil deranjat de discuțiile băieților. Iubitul Mariei a precizat că a făcut gălăgie dimineața când ceilalți dormeau pentru că se grăbea să nu întârzie la un date cu iubita.

„În față nu mi-ai zis nimic! Ați făcut mișto! Și glume de-astea nu se fac! Crezi că vreau să sforăi? Și cu uscatul părului a fost un episod. Tu ești dereglat!”, i-a spus Cristian lui Andrei.

„Nu folosește föhn-ul în fiecare zi. Dar se dă cu cremă în fiecare dimineață și face zgomot, deranjează”, a spus Andi.

„Mie nu-mi plac chestiile astea! Dacă ai ceva îmi spui în față. Nu stai să bârfești! Am glumit eu vreodată cu voi? Aici oricum am înțeles că prieteni nu sunt! Acolo am făcut totul pe fugă!”, a spus Cristian.

