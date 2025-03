Mireasa sezonul 11, 5 martie 2025. Cristian, pus pe gânduri de un mesaj afișat pe plasmă despre Maria

Cristian a fost pus pe gânduri de un mesaj pe plasmă care cuprindea numele Mariei.

Liviu a petrecut seara în compania fetelor. Noul concurent a dansat alături de tinerele din casa Mireasa. Ulterior, tânărul a ales să petreacă timp cu două fete, iar alte două tinere au mers la testimonial. Băiatul le-a ales pe Roberta și pe Amalia.

Un anunț despre Maria și Liliana care urmau să meargă la testimonial îl punea pe Cristian pe gânduri: „Mă enervează”, a spus băiatul. Băieții au râs și i-au spus lui Cristian că îl văd agitat.

Cristian, pus pe gânduri de un mesaj afișat pe plasmă despre Maria. Ce s-a întâmplat după intrarea lui Liviu în casa Mireasa

Mai târziu, băieții au vorbit despre neliniștea lui Cristian: „Era agitat”, a spus Teo. „Eu îl consider un pic gelos”, a spus Andi. „Posesiv”, a spus Ștefan, precizând ulterior că nu cunoștea bine noțiunea termenului.

Cristian a fost deranjat pentru că băieții au vorbit, din nou, despre el.

„Sunt puțin gelos. În limita bunului simț. Eu am văzut numele Mariei pe plasmă și m-am gândit puțin. M-am gândit când am văzut mesajul, că de obicei fetele de pe plasmă sunt mai interesate. Eu doar am asociat chestia cu Maria și Liliana cu persoanele mai interesate”, a spus Cristian în emsia live de Mireasa de pe 5 martie 2025.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.