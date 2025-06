Adrian și Emma de la Mireasa sezonul 11 au purtat o discuție codată, la miezul nopții. Cei doi susțin că nu au făcut asta, dar imaginile îi contrazic.

În emisia Mireasa din 13 iunie 2025, a fost difuzat un material în care protagoniștii erau Adrian și Emma.

Tinerii purtau o discuție pe care doar ei au înțeles-o, iar în emisia live au explicat că erau doar niște glume.

Mireasa sezonul 11. Adrian și Emma, sancționați dur după ce au încălcat regulamentul. Cei doi au vorbit codat

Emma chiar a menționat că a mai făcut aceste glume și cu fetele, dar întrebate fiind, niciuna nu și-a amintit.

Adrian: Tonul face muzica, nu?

Emma: Da. Ai văzut ce bine e. Lasă-i să se agite. Tu fii liniștit, vezi-ți de treabă, tu te căsătorești.

Adrian: Păi nu ai văzut agitație?

Emma: Tu oricum o dai, o să pleci liniștit de aici.

Adrian: Păi da, sunt oricum fericit.

Emma: Vezi, lasă-i pe alții să se agite și să fie nefericiți.

Adrian: Am gestionat destul de bine.

Emma: Da, în viață, cu cât ești mai calm, cu atât ești mai fericit. Mie nu-mi place vorba lungă, ți-am zis, e sărăcia omului. Îți zic scurt și la revedere. Eu aici, cât timp mai am în casă, vreau să-mi petrec timpul cu tine. Pentru asta sunt aici, nu ca să stau să-mi dau cu părerea despre alții. Am lucruri mai bune de făcut. Prefer să-mi consum energia cu tine, nu cu alte persoane.

Mai târziu, Adrian ducea discuția cu Emma într-un limbaj codat. ”Ai noroc că de dragul tău și de faptul că nu-ți place limbajul licențios, mă abțin să nu dau 2-3 bombe. Nu e legat de noi. E legat de sat, satul ăla în care o să mergem”, a zis băiatul.

Emma a adăugat: ”La Târgoviște.” și el a confirmat. ”E legat și de oraș, aș fi dat 2-3 vorbe de oraș, serios”, a mai zis Adrian.

Sancțiunea pentru discuția codată a fost dură. Simona Gherghe a anunțat că ambii primesc câte o amendă de 500 lei, care va fi retrasă din bugetul de cumpărături al fetelor, respectiv din bugetul băieților.

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.

