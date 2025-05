Mireasa, sezonul 11. Ce a transmis Adi după ce a părăsit emisiunea și ce cuplu din casă va susține în continuare

Adi a părăsit casa Mireasa în gala de pe 16 mai de Mireasa, după ce s-a aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului. Tânărul a transmis un mesaj la scurt timp de la eliminare.

La Mireasa, Capriciile Iubirii, Adi a mărturisit că s-a bucurat de experiența Mireasa și că nu are niciun regret în privința parcursului său.

Ce a transmis Adi după ce a părăsit emisiunea Mireasa și ce cuplu din casă va susține în continuare: „De ei îmi place și sper că o să ajungă în Marea Finală!”

„Am avut momente când am simțit că voi pleca și momente când n-am simțit. Nu regret nimic din ce am făcut. Am învățat că nu este bine să mă închid în mine, am învățat să mă exprim, să nu mai am mici emoții în anumite situații. Sper ca în Marea Finală să ajungă Andi și Roberta. Pe ei îi susțin și îmi place cel mai mult de ei”, a spus Adi la Mireasa, Capriciile Iubirii.

La scurt timp după ce a ieșit din casa Mireasa, Adi a transmis un mesaj pe contul lui de Instagram.

„Bună tuturor, experiența mea în casa Mireasa s-a încheiat din păcate prea repede pentru mine, consider că mai aveam timp pentru a mă mai bucura de experiență, aș repeta această experiență oricând. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut”, a transmis fostul concurent al sezonului 11 Mireasa.

