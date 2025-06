Mireasa sezonul 11. Cristian Marinescu a intrat în emisiune. Cum a reacționat Amalia când l-a văzut

Concurenții sezonului 11 Mireasa au avut parte de un invitat surpriză care va rămâne în casă timp de 11 zile. În emisia live de Mireasa de pe 3 iunie 2025 Cristian Marinescu a intrat în emisiune.

La scurt timp după ce și-a exprimat interesul față de Amalia, Cristian Marinescu a intrat în casa sezonului 11 Mireasa. Fostul concurent al sezonului 9 Mireasa a creat vâlvă în casă în ultima perioadă, după ce i-a trimis Amaliei o scrisoare romantică, „de sub soarele arzător din Tenerife” și trandafiri.

Amalia s-a despărțit de Robert, așa că l-a întâmpinat pe Cristian Marinescu în calitate de fată singură în casa Mireasa.

Cristian Marinescu a venit „de sub soarele arzător din Tenerife” în casa Mireasa. Cum a reacționat Amalia când l-a văzut

Amalia a precizat în trecut că Marinescu este tipologia sa de bărbat și că îl place fizic.

„Pe principiul cere și ți se va da... avem un invitat care vine în casa Mireasa pentru 11 zile. Amalia, pentru tine, din Tenerife... Cristian Marinescu!”, a anunțat Simona Gherghe, iar tânărul a intrat în aplauzele concurenților, s-a așezat lângă Amalia, a făcut cunoștință cu ea, apoi l-a remarcat și pe Robert.

„Doamna Daniela a venit cu mine până în față și a luat-o tata. Ajunge. A zis că un sezon e de ajuns. Am ieșit din casă cu Antonia, am continuat relația pentru o lună și m-am detașat emoțional. Mai țin legătura cu Vlad, Iuliana, Liviu și Delia din sezonul 9 Mireasa. Am venit cu gânduri pașnice. Vreau să-mi fiți mamă aici în casă, doamna Dorina!”, a spus Cristian Marinescu.

Amalia n-a spus nimic, dar a fost foarte zâmbitoare.

