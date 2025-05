Mireasa, sezonul 11. Cristian Marinescu, intervenție în direct. Ce i-a spus lui Robert despre Amalia: „Nu vă văd compatibili!”

Cristian Marinescu a dorit un drept la replică după intervenția telefonică a doamnei Adina. Fostul concurent al sezonului 9 a declarat că nu ar fi spus pe live ceea ce a menționat mama lui Robert. Cristian Marinescu a avut o intervenție prin apel video în timpul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 29 mai 2025.

Fostul concurent Mireasa a precizat că nu ar fi spus pe un live pe rețelele sociale despre Amalia că „O vrea colegă de cameră în Tenerife”, așa cum a declarat doamna Adina că a auzit, ci că ar vrea ca Amalia să vină în Tenerife și să se împrietenească cu soția fostei ispite Marcel. Marinescu a precizat că în prezent se află în Tenerife alături de Marcel și de partenera acestuia.

Întrebat dacă a redactat scrisoarea pentru Amalia cu ajutorul Inteligenței Artificiale, Cristian Marinescu a precizat că a scris-o singur, iar când Robert i-a sugerat să se mai gândească, Marinescu i s-a adresat direct iubitului Amaliei: „Tati, ca un sfat prietenesc. Am mai fost și noi pe la școală și mai știm să punem o cratimă, să facem diferența dintre semnul întrebării și semnul exclamării! Nu am scris-o cu ChatGPT, am scris-o cu mânuța mea”.

De asemenea, Cristian Marinescu a ținut să-i răspundă bănuielii lui Robert referitoare la o posibilă intervenție a unui grup de susținere.

Citește și: Mireasa sezonul 11. Cristian Marinescu i-a trimis flori și o scrisoare Amaliei. Apoi au vorbit prin apel video

Cristian Marinescu, intervenție în direct. Ce i-a spus lui Robert despre Amalia: „Nu vă văd compatibili!”

Marinescu a ținut să spună că el nu e un om care poate fi influențat: „Eu nu sunt un băiat influențabil. În momentul în care am văzut-o pe Amalia mi-a plăcut și am ținut să fac acel gest. Îmi doresc să o cunosc pe Amalia și să vedem dacă suntem compatibili. Există o posibilitate bineînțeles (n.r răspuns la întrebarea Andreei Primera: „Adică ai vrea să te întorci în casa Mireasa?). Lucrurile se întâmplă în foarte scurt timp în această viață. Și totul este imprevizibil, mai ales în acea emisiune!”, a spus Cristian Marinescu.

„Eu nu vreau să stric absolut nimic. Eu nu vreau să intru cu bocancii în viața nimănui. Și crede-mă, Robert, nu vă văd compatibili!”

„Da, este punctul tău de vedere! Nu trebuie să vezi tu, important e ce simțim noi”, i-a răspuns Robert lui Cristian Marinescu.

„Sunt cuvinte prea mari. Nu vreau să mai fiu pusă în situații de genul (n.r răspuns la întrebarea dacă și-ar dori ca Marinescu să vină în casa Mireasa).

În urmă cu câteva zile, Cristian Marinescu, fostul concurent din sezonul 9 Mireasa, i-a trimis flori și o scrisoare Amaliei, unde i-a mărturisit că o place și că însăși mama lui consideră că ea este perfectă pentru el.

Citește și: Mireasa sezonul 11. Legătura dintre Roberta și Cristian Marinescu, concurent în sezonul 9 Mireasa