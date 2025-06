Mireasa sezonul 11. Emma și Adrian, deranjați de părerea doamnei Mariana: „O să vorbesc să te duci liniștită acăsică”

În casa Mireasa au fost tensiuni între Adrian și mama lui. O părere aparent inofensivă spusă de doamna Mariana i-a deranjat pe Emma și logodnicul ei.

„Mai mulți colegi m-au avertizat să nu mă enervez!”, i-a spus Simona Gherghe lui Adrian, înainte de materialul cu el, Emma și doamna Mariana.

Doamna Mariana îi spunea Roxanei că la cum îi vede pe Adrian și Emma, crede că nu se vor căsători. Acea părere i-a enervat foarte tare pe cei doi tineri.

Emma și Adrian, deranjați de părerea doamnei Mariana

„Mamă, nu te mai amesteca! Eu cu tine vorbesc! Că așa pare. Ca și cum vrei să iei o decizie pentru mine”, i-a spus Adrian Mamei sale.

Emma a fost deranjată și a plâns. „Nu-mi plac intervențiile. Mai ales când vin din partea familiei. Nu simt că suntem doar noi doi și atât. Da (n.r. simte că se implică mama băiatului prea mult)”

„Nu m-am implicat în relația voastră. Nu am zis că nu vreau să vă căsătoriți aici. E decizia voastră dacă doriți să vă căsătoriți în această emisiune. Eu nu am spus un lucru deplasat. Dacă vreți să faceți pasul ăsta eu nu am nimic împotrivă. Eu nu m-am amestecat, a fost o simplă discuție”, a spus doamna Mariana.

„Nu trebuie să zici nimic. Nu trebuie să spui de noi. O să vorbesc să te duci liniștită acăsică. Mediul ăsta nu-ți face bine! Mulțumesc că ai venit cu mine, dar mediul ăsta nu-ți face bine și mai bine te duci acasă, stai acolo liniștită, nu mai plângi! Fac solicitare la cameră”, a spus Adrian.

„Nu faci solicitare la cameră”, a spus doamna Mariana.

Adrian a spus în gală că s-a împăcat și s-a îmbrățișat cu mama lui.