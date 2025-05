Mireasa sezonul 11. Fetele au vorbit despre Liliana și Teo. Băiatul, replică tăioasă pentru Roxana

Emma, Roxana și Amalia au discutat despre Liliana, care formează un cuplu cu Teo. Fetele au remarcat că Liliana are apropieri nepotrivite cu fosta iubită a băiatului.

Roxana s-a confesat în fața Emmei și a Amaliei, spunându-le cum Liliana o întreabă ostentativ anumite lucruri despre vestimentație. Între timp, la discuție au ajuns și Elena și Maria. „Când vine la mine și se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat…Mă întreabă numai pe mine… ce pot să-i fac?”

„N-are pic de respect. S-a dat la el la câteva ore după ce s-au despărțit și acum să vină la Roxana așa cu nonșalanță…O mai și strigă Roxi, Rox!”, a remarcat Emma.

Liliana a fost foarte supărată când a văzut imaginile la Mireasa, Capriciile Iubirii și le-a numit pe fete „false și bârfitoare!”.

Citește și: Mireasa, sezonul 11. Liliana și Teo s-au sărutat de ziua tinerei. Cei doi formează un cuplu

Fetele au criticat-o pe Liliana: „N-are pic de respect!”. În live, Teo i-a dat o replică tăioasă fostei iubite: „Așa i-ai făcut și tu Robertei...!”

„Eu și Roxana n-am fost niciodată apropiate. Încă de la început. Noi nu am avut cuvântul prietenie. Noi conviețuim și chiar am avut conflicte. Acum, eu am zis că nu trec pe lângă ele și să nu vorbesc. Dacă ele nu primesc vorbele mele, măcar să mi-o spună, nu să-mi vorbească în față, da, bine, și apoi să mă bârfești”, a spus Liliana.

Teo a ținut să intervină și i-a dat o replică fostei iubire:

„Dacă stăm să o luăm așa cum spune Roxana, așa ar fi putut și în situația când a fost cu Roberta, că și ea a făcut același lucru”

„Tu cu Roberta n-ai fost niciodată într-o relație, în primul rând”, a spus Roxana.

„Nu contează!”, a spus Teo.

„Ba contează”, a spus Roxana.

„Tu ai spus că nu ești răspunzătoare pentru supărarea altuia”. a spus Teo.

„Da, dar în același timp nici să ai o apropiere care e evidentă pentru toată lumea. Nu a existat până atunci, și deodată există o apropiere așa, de unde… nu știu de unde”, a spus Roxana.

„Două săptămâni au fost”, a spus Teo.

Citește și: Mireasa sezonul 11. Elena a găsit o modalitate prin care să nu i se copieze votul. Ce a făcut în timpul galei