Mireasa sezonul 12. Băieții au ales cu cine vor la date! În spatele cărei fete a fost ”coadă” la task-ul alinierii

Ion s-a așezat în spatele Loredanei, fata pe care a plăcut-o din prima. Cristian vrea un date cu Lavinia, pe care a spus clar că o place. A urmat Sorin, care s-a oprit în spatele Laviniei.

Virgil dorește să o cunoască mai bine pe Ștefania. Dian s-a așezat în spatele Loredanei. Ionuț vrea un date cu Loredana. Liviu dorește să o cunoască mai bine pe Emily.

A urmat Alexandru, care s-a pus în spatele Loredanei. Adin s-a oprit la Lavinia. Alex s-a așezat tot în spatele Loredanei.

Pe cine au ales Lavinia și Loredana pentru date

Lavinia a ales să aibă un date cu Adin. Loredana a avut cinci băieți în spatele ei. Întrebați de Mirela Vaida, băieții au afirmat că au ales fără să fi vorbit și nu e vorba despre o glumă.

Ea a decis să iasă la întâlnire cu Alexandru. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.