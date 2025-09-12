Mireasa sezonul 12. Băieții au făcut nominalizări. Trei concurenți au intrat în cursa de eliminare

În Gala de vineri, 12 septembrie 2024, s-au făcut, din nou, nominalizări. Simona Gherghe a anunțat cine sunt concurenții care au primit cele mai multe voturi.

Băieții au făcut nominalizări în Gala de vineri, 12 septembrie 2025. Ei au numit un băiat pentru eliminare.

Mireasa sezonul 12. Băieții au făcut nominalizări. Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare

În Gala de vineri, 12 septembrie 2025, Simona Gherghe a deschis plicurile și a dezvăluit pe cine au numit băieții pentru eliminare. Aceștia au nominalizat:

Sorin - Dian

Liviu - Dian

Ionuț - Dian

Dian - Liviu, dar a fost vot nul. Kiprianos a fost următoarea nominalizare

Kiprianos - Dian

Adin - Dian

Alex - Dian

Cristian - Dian

Virgil - Dian.

Băieții au explicat că Dian și-a exprimat dorința de a i se alătura Costinei, iubita lui. El intră în cursa de eliminare alături de ultimul loc, adică Virgil, și ”moștenirea” lui Ion. Astfel, în cursă intră Dian, Virgil și Alexandru.

