Task-ul Cătușelor încă se desfășoară în casa Mireasa. Jumătate dintre perechi au fost deja eliminate.

Mai multe echipe au fost eliminate după ce au încălcat regulamentul jocului. Iată cine rămâne să lupte pentru premiile puse la dispoziție.

Mireasa sezonul 12. Ce echipe au fost descalificate de la task-ul Cătușelor. Tinerii au aflat în direct

Prima echipă descalificată a fost Adin- Ștefania, care au încălcat regulamentul fără să realizeze. Au urmat Cristian- Alexandra pentru că așa au decis Mirele Săptămânii și Lavinia, partenera lui de joc, după ce a sunat Adrenalinia.

Diana și Sorin au fost și ei descalificați de la joc, după ce au încurcat mâinile de care trebuiau puse cătușele.

Următorii eliminați au fost Denisa și Alexandru, după ce Cristian i-a transmis un mesaj iubitei prin intermediul Alexandrei.

Samina și Alexnau fost și ei descalificați, după ce băiatul a trecut linia roșie, chiar înainte să intre la duș.

În joc au mai rămas echipele: Gabriela- Virgil

Loredana- Kiprianos

Ionuț- Emily

Lavinia- Liviu

