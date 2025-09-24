Chat-ul zilei la Mireasa, 24 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.
Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.
Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!Mireasa, sezon 11. Ce se întâmplă cu Emma și Adrian după zvonurile despărțirii. Ce au publicat cei doi foști concurenți... Mireasa sezonul 12. Alexandra a izbucnit în plâns după ce Adrenalinia a sunat. Cum au reușit Liviu și Lavinia să o super...