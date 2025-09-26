Fetele și băieții de la Mireasa au făcut nominalizări! Iată ce concurenți intră în cursa de eliminare în Gala de vineri, 26 septembrie 2025.

În Gala de vineri, 26 septembrie 2025, concurenții au făcut nominalizări! Descoperă pe cine au numit.

Mireasa sezonul 12. Concurenții au făcut nominalizări. Cine intră de azi în cursa de eliminare

Kiprianos e singurul băiat care are imunitate, alături de cei din TOP, după ce Adin i-a îndemnat pe concurenți să îl voteze. Tânărul a primit protecție pentru că gestul lui Adin a încălcat regulamentul. Din partea fetelor, imunitate au doar cele din TOP 3.

Iată pe cine au nominalizat concurenții de la Mireasa sezonul 12 spre eliminare:

Gabriela - Ionuț

Ionuț - Cristian

Adin - Alex

Samina - Sorin

Emily - Alex

Virgil - Alex

Denisa - Alex

Alexandra - Alexandru

Sorin - Alex

Alex - Virgil

Diana - Ionuț

Ștefania - Alex

Alexandru- Alex

Kiprianos - Alex

Cristian - Alex.

Alex, Virgil și Alexandru intră în cursa de eliminare, după ce ultimii doi au fost numiți de ultimele 2 persoane eliminate.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

