Mireasa sezonul 12. De ce nu a vrut Cosmin să intre într-o cunoaștere cu Gabriela, deși s-a declarat îndrăgostit de ea

Deși petrece timp cu Gabriela și spune că nu mai e interesat de alte fete, Cosmin nu a vrut să se declare într-o cunoaștere oficială cu aceasta.

După ce s-a declarat îndrăgostit de Gabriela, Cosmin a numit-o apoi posesivă pe fată și a răspuns „NU” la întrebarea despre oficializarea unei cunoașteri. Înainte de întrebare, Cosmin a avut o discuție cu Gabriela, iar fata a fost pusă pe gânduri.

De ce nu a vrut Cosmin să intre într-o cunoaștere cu Gabriela, deși s-a declarat îndrăgostit de ea

Cosmin: Să știi răspunsul meu, să nu fie urât din partea mea. Sper să fie și al tău la fel. Încă interacțiune

Gabriela: Cum dorești. E alegerea ta. Eu cred că e ceva la mijloc, dar nu vrei să-mi spui. Ai spus că ești rece.

Cosmin: N-am spus că sunt rece, ci că vreau să se ia lucrurile încetul cu încetul. Nu vreau să să treacă direct la lucruri mari și la fapte mari.

Gabriela: Îți e teamă de o cunoaștere? De ce ieri ai zis ceva? Sau nu ai fost serios?

Cosmin: Mi se pare că se grăbesc puțin lucrurile.

Cosmin s-a simțit apoi îndrăgostit de Florina.

Cosmin: Avem o săptămână și deja ești deranjată că vorbesc cu o altă persoană?

Florina: O persoană îndrăgostită, da!

Cosmin: Tu ești cam interesată de mine de când ai intrat. Ar trebui să fii interesat de Alex. Mă judeci că o pun într-o ipostază proastă pe Gabriela.

Florina: Dar nu trebuie să te intereseze de mine

Cosmin: În urma materialului am simțit-o posesivă!

Cosmin a discutat apoi cu Gabriela.

Cosmin: Puțină presiune e. Așa atmosfera! Ce-o fi o fi!

Gabriela: Mă aștept la orice.

Băiatul a fost întrebat în live de ce nu vrea într-o cunoaștere cu Gabriela. Cosmin a spus că nu vrea să se grăbească și nici nu vrea să fie judecat.

„Într-adevăr am spus că sunt îndrăgostit. Poate a fost și o presiune la momentul acela”, a spus Cosmin.

