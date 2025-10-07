Mireasa, sezon 12. Cosmin a spus care sunt cele trei fete pe care le place. Una dintre ele s-a arătat foarte interesată

Cosmin a luat cina cu fetele, iar una dintre acestea și-a arătat în mod special interesul pentru noul concurent. Ulterior, băiatul a spus care este topul preferințelor lui.

Cosmin a luat cina cu fetele, iar aceastea au avut ocazia să afle mai multe despre noul concurent. Fetele i-au gătit, iar una dintre ele s-a arătat în mod special interesată de el. Întrebat despre trecutul său, noul concurent le-a oferit acestora mai multe detalii despre relația anterioară și condițiile în care s-a încheiat.

„A locuit o perioadă cu mine împreună. Apoi am plecat amândoi împreună în Spania. Eu având evenimente în România, ne-am separat puțin, ca eu să pot să-mi fac treaba și atunci s-a încheiat. A fost decizia amândurora”, a explicat băiatul.

Cosmin a mai spus că, în viitor, își dorește un singur copil, băiat. „E stres cu mai mulți”, a mai adăugat el.

O fată s-a arătat în mod special interesată de noul concurent. Se află sau nu și aceasta în topul lui Cosmin?

Întrebat dacă există cineva care i-a atras atenția, Cosmin a dezvăluit că are un top 3 al fetelor pe care le place. „Pot spune că mi-au atras atenția trei fete. Fizic, toate 3 sunt frumoase. Lavinia, Ștefania și Gabriela, dar mai implicată am văzut-o pe Gabriela”, a recunoscut noul concurent.

Ulterior, într-o discuție pe care a purtat-o cu Denisa și Cristian, Gabriela le-a spus că băiatul i-a trezit interesul, dar sunt câteva detalii care o pun pe gânduri.

„Mi se pare un tip ok, chiar de treabă. Mi se pare deschis. Impulsivitate, dar și din calm. Că suntem amândoi calmi, dar nu tot timpul. Faptul că sutem persoane independete, amândoi am lucrat de mici. Dar rămâne de văzut. Dar nu mi-a plăcut faza aia. Dacă el nu are evenimente, pe mine să nu mă ia”, le-a spus ea.

„Cum să te ia la evenimente?! Ce să faci cu el la cântare?!”, au reacționat cei doi.

„Pot să înțeleg, dar am și eu nevoie de atenție. Eu am o părere despre muzicanți că sunt cam vagabonți”, a mai precizat Gabriela.

În emisia live, fata a spus că s-a entuziasmat după cină și că este interesată de Cosmin: „Mi-a atras atenția, dar rămâne de văzut ce va fi”.

Întrebat de Simona Gherghe despre celelalte două fete care se află în topul preferințelor sale, noul concurent a spus, făcând referire la Lavinia: „Nu merg pe premisa, unde e mai ușor acolo mă bag. Dacă simt ceva și din partea acelei persoane, simt să fac pași”.

De exemplu, instinctul de bărbat, de exemplu ieri, am simțit ceva de la Gabriela, astăzi nu”, a mai adăugat el.

