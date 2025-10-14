Mireasa sezonul 12. Denisa s-a supărat pe Cristian. Ce gesturi ale iubitului au deranjat-o pe tânără

Denisa a avut mai multe nemulțumiri legate de Cristian și le-a povestit Laviniei și Dianei despre motivele supărării. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, fata a fost rugată să explice ce a deranjat-o.

Denisei i s-a părut că iubitul ei e dezinteresat de familia sa. De asemnea, tânăra a fost deranjată când Cristian a dispărut de pe ringul de dans și că nu a venit să discute cu ea despre vizita familiei ei cu ocazia zilei sale de naștere.

„Am încercat să înțeleg. La petrecere nu am stat cum stăteam de obicei de vorbă mai mult. După mi-a părut rău că nu am făcut ca de obicei. Am dansat mai mult”, a spus Cristian.

De ce s-a supărat Denisa pe Cristian

„Nu am mai stat la petrecere doar noi doi, eram în bucătărie și mânca colțul de pâine și i-am zis: de ce mănânci colțul de pâine? Să te iubească soacra. Și a zis: nu, să fac băiat. A scos-o din ecuație pe soacră. Sâmbătă a venit o parte din familia mea și sâmbătă seara la petrecere mă gândeam că o să mă întrebe cum a fost, cum m-am simțit”, a spus Denisa la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Cristian a spus că o înțelege și că vor discuta pentru a se asigura că nu există resentimente.

„Eu eram foarte emoționat când a venit familia ei, nu știam ce să scot pe gură. Nu e răceală sau indiferență din partea mea”, a spus Cristian.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

