Mireasa, sezon 12. Conflict între Adin și Liviu: „Maică-ta e cloșcă și nu face corect ce face!”. Reacția doamnei Adriana

Adin și Liviu au intrat în conflict. În emisia live de pe 13 octombrie 2025 a fost difuzat momentul tensionat al celor doi băieți.

La Mireasa, Capriciile Iubirii doamna Adriana a fost ironică, felicitând-o pe Lavinia pentru că și-a schimbat sentimentele în 24 de ore și anume de la „am sentimente pentru Adin” la „l-aș vedea pe Liviu un potențial partener!”. După emisie, Liviu i-a reporșat fiului acțiunile mamei.

Conflict între Adin și Liviu: „Maică-ta e cloșcă și nu face corect ce face!”. De la ce au pornit discuțiile tensionate și cum a reacționat doamna Adriana în live

„Maică-ta nu face deloc corect ce face. Nu că-și dă cu părerea, atacă! Eu înțeleg că e ca o cloșcă cu puiul. Și de mine a zis că nu sunt ceea ce par. Să nu mai zică de Lavinia că și-a schimbat sentimentele în 24 de ore. Dacă e să o luăm logic și tu ai zis de Lavinia că nu vrei, dar că ai pupa-o. Spune-i lui maică-ta că nu face corect ce face! Și tu ai zis că nu ai atracție fizică pentru Ștefania. E foarte rea maică-ta cu ea. Înțeleg că e cloșcă și te ține sub aripă, dar să fim empatici”, i-a spus Liviu lui Adin.

„E realistă, nu e rea. Ți se pare empatic să mă despart de ea și să vină la tine să-ți spună că nu sunt bărbat?”, a spus Adin.

„Nu știu dacă mama ta n-ar face același lucru, nu văd care e problema dacă sunt cloșcă. Nu știu dacă ai fi în măsură să-mi spui ce e bine și ce nu fac bine în raport cu copiii mei”, i-a spus doamna Adriana lui Liviu.

„M-aș fi așteptat să fiți mai empatică”, i-a spus Liviu doamnei Adriana.

„Să nu mai ai așteptări în privința mea”, a spus doamna Adriana.

