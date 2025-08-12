La câteva zile de la intrarea sa în casa Mireasa, doamna Cristiana făcea două mărturisiri cutremurătoare. Însoțitoarea lui Virgil povestea că se luptă cu cancerul de 12 ani și că fiul său a murit în urmă cu câteva luni.

Atunci, menționa că nu și-a mai văzut copiii de 24 de ani, dar nu a dezvoltat subiectul. În emisia live de azi, 12 august 2025, ea a detaliat.

Mireasa sezonul 12. Doamna Cristiana a izbucnit în lacrimi în direct. A făcut dezvăluiri dureroase despre copiii săi

În lacrimi, emoționată de povestea lui Alexandru, căruia fosta parteneră nu îi permite, după spusele lui, să-și vadă fiul, doamna Cristiana și-a povestit drama.

Aceasta nu și-a mai văzut copiii după ce a divorțat de tatăl lor, căci nu i s-a dat voie.

”De 24 de ani nu i-am văzut. Este o poveste foarte lungă... Întâmplarea a fost să înaintez un divorț, soțul fiind de cetățenie greacă, copiii aveau și ei cetățenie greacă. La tribunal spunea că are cea mai frumoasă soție, când ieșea îmi spunea să renunț la divorț ca să îmi văd copiii. S-a răzbunat și mi-a luat copiii. Îmi spunea că dacă vreau să-mi văd copiii, să renunț la divorț.”, a zis doamna Cristiana.

Însoțitoarea lui Virgil a mai adăugat că a putut vorbi de puține ori la telefon cu ai săi copii, căci fostul soț își schimba des numerele de telefon și nu îi permitea. În lacrimi, doamna Cristiana a mai spus că nu și-a văzut fiul înainte să se stingă, în luna mai 2025.

