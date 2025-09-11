Mireasa sezonul 12. Încălcare gravă de regulament! Simona Gherghe a anunțat o sancțiune pentru întreaga casă

Antena Căutare
O încălcare gravă de regulament a avut loc în casa Mireasa sezonul 12. Concurentei respective i s-a dat șansa să recunoscă greșeala, însă nu a făcut niciun pas în acest sens.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 16:23 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 16:38
Gabriela a încălcat regulamentul casei Mireasa și nu a vrut să recunoască inițial. Cu dovezile în față, concurenta a admis că a scris bilețele pentru un bărbat din trecut.

„Oarecum mă macină trecutul, mai am momente când mă gândesc acolo. Mesajele erau pentru un bărbat, nu am fost niciodată împreună, am avut o tentativă înainte să intru aici. Am mai vorbit cu el cred că cu două săptămâni înainte, i-am explicat situația, mi-a zis să fac ce vreau, dar să mă gândesc”, a zis Gabriela.

Gabriela spune că nu a scris mesajele pe 9 septembrie, ci mai devreme. Ea a mai adăugat că nu știa că încălca regulamentul. Simona Gherghe a anunțat că până marți, nicio fată nu va mai primi colete din afara casei.

De asemenea, moderatoarea a cerut să fie predate toate pixurile. ”Îmi pare rău pentru ceea ce se întâmplă...”, a spus Gabriela.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

