Originea biblică a vineri 13. Puțini știu de unde provine superstiția

Puțini știu care e originea biblică a vineri 13, o superstiție globală care persistă de mii de ani și apare în numeroase media.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 13:05 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 13:09
Superstiția datei de vineri 13 are o istorie lungă | Shutterstock

Vineri 13 e o superstiție care reprezintă ghinion în numeroase culturi. Dar puțini știu exact de unde provine superstiția.

Această dată e legată de o profeție antică legată de trădarea lui Iisus, scrie Daily Mail.

De 3 ori în 28 de ani, există 2 vineri 13 una după cealaltă, în februarie și martie, în calendarul modern.

De-a lungul mileniilor, superstiția a devenit din ce în ce mai cunoscută și continuă să fie legată de ghinion.

Originea biblică a vineri 13

Se crede că originea biblică a vineri 13 provine de la Cina cea de Taină, la care au participat Iisus și cei 12 apostoli ai săi, acum aproape 2.000 de ani.

Iuda, al 13-lea invitat, l-ar fi trădat pe Iisus în fața marilor preoți ai Sinedriului, care l-au predat guvernatorului roman Ponțiu Pilat pentru judecată și crucificare, într-o zi de vineri.

De atunci, numărul 13 a fost asociat cu negativitatea și ghinionul în credința creștină și catolică, fiind adesea legat de moarte și trădare.

Superstiția a început ulterior să fie asociată cu ziua de vineri, deoarece Iisus a fost crucificat în Vinerea Mare, ceea ce i-a determinat pe creștini să țină o perioadă de post în amintirea acelei zile.

Cercetători creștini moderni au legat chiar și evenimente viitoare prezise în Biblie de această dată, inclusiv o profeție care avertizează asupra unui impact devastator al unui asteroid ce ar coincide cu Ziua Judecății de Apoi. Nu există nicio dovadă că un astfel de eveniment va avea loc.

Tom Horn, autor și cercetător creștin cunoscut pentru studiile despre sfârșitul lumii, a susținut că Apophis, cunoscut și ca asteroidul „Zeul Haosului”, va lovi neașteptat planeta pe 13 aprilie 2029, care va fi tot o zi de vineri, vineri 13.

Potrivit NASA, Apophis, cu un diametru de aproximativ 300 de metri, nu se va izbi de planeta noastră. Se va apropia la o distanță de aproximativ 32.000 de kilometri de Pământ. Chiar și așa, aceasta va fi cea mai apropiată trecere a unui asteroid de tip „ucigaș de orașe” înregistrată în istoria modernă.

Ziua de vineri 13 apare în mai multe culturi

Chiar dacă unii cercetători creștini cred că un asteroid ar putea izbi planeta în 2029, NASA respinge aceste teorii.

„Când Apophis a fost descoperit în 2004, părea că asteroidul ar putea lovi Pământul în deceniile următoare. Astronomii au urmărit îndeaproape asteroidul, iar acum NASA e sigură că nu există niciun risc ca Apophis să lovească planeta noastră timp de cel puțin 100 de ani,” susțin reprezentanții NASA.

Deși viitorul potențial catastrofal al zilei de vineri 13 rămâne un subiect de dezbatere, această dată a fost asociată cu ghinion religios și moarte încă din vremea trădării lui Iisus.

În 1307, regele Filip al IV-lea al Franței și Papa Clement al V-lea au organizat trădarea Cavalerilor Templieri, un ordin militar creștin puternic, cunoscut pentru apărarea pelerinilor creștini și pentru crearea unuia dintre primele sisteme bancare internaționale.

Conducătorul acelui ordin medieval, Marele Maestru Jacques de Molay, ar fi blestemat ambii conducători pentru acțiunile lor în timp ce era ars pe rug într-o zi de vineri 13. Atât regele, cât și papa au murit în decurs de un an, ceea ce a întărit reputația datei.

Experții cred că prima referință legată de această zi ca fiind una ghinionistă a apărut în literatura franceză în 1834. Un articol scris de marchizul de Salvo descria un conte sicilian care și-a ucis fiica într-o zi de vineri 13: „Întotdeauna zilele de vineri și numărul 13 aduc ghinion”.

În mitologia nordică, o poveste populară asociată adesea cu ghinionul numărului 13 implică un ospăț în Valhalla, viața de apoi pentru războinicii vikingi căzuți în luptă. La acest ospăț erau prezenți 12 zei, iar zeul șiret Loki a sosit neinvitat ca al 13-lea oaspete, provocând haos, într-o poveste similară cu Cina cea de Taină.

