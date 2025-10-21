Mireasa sezonul 12. Nicoleta a oprit cunoașterea cu Ionuț. Familiile celor doi au intervenit imediat telefonic

Imediat ce au pus punct cunoașterii, familiilele lui Ionuț și a Nicoletei au intervenit telefonic, iar părerile lor au fost complet opuse.

O glumă făcută de Ionuț față de Ștefania, a dat curs unei discuții care a dus la încheierea cunoașterii. Fata intrase în cameră să se schimbe și Ionuț a întrebat-o: „Vrei să închid ochii?”.

„Până la urmă când te duci la mare nu tot în slip stai...?”a mai adăugat el. Nicoleta i-a reproșat apoi atitudinea.

„Uite ce glume ai cu fetele față de mine. Ți se pare normal? Vrei să vezi 10.000 de fete în costum de baie sau dezbrăcate? M-ai enervat. Dacă tu așa faci lângă mine.... nu contează că e început... dacă afară când nu sunt camere, ce faci când nu sunt eu?”, i-a spus fata.

„Îți vine să dai înapoi? Vrei să încheiem cunoașterea?”, a întrebat Ionuț.

„Nu-mi vine să dau înapoi, dar cumva cred că a fost prea repede. Poate trebuia să mai aștept un pic. E multă presiune, din partea oamenilor. Nu știu dacă ar merge ceva de viitor între noi doi”, a mai spus Nicoleta, care însă a decis să încheie cunoașterea.

Nicoleta a oprit cunoașterea cu Ionuț. Familiile celor doi au intervenit imediat telefonic

În emisia live din 21 octombrie, Nicoleta a explicat că nu ar vrea să îl facă pe Ionuț să sufere. Că deși a fost atrasă fizic de el, la petrecere nu a reușit să se apropie de el mai mult.

„Am văzut că lucrurile sunt mai serioase și începe să aibă sentimente pentru mine și am vrut să nu îl fac să sufere”, a spus Nicoleta.

„Verișoara ta a vrut să intervină pentru că ea a văzut ceva acolo”, a anunțat Simona Gherghe.

„Eu am observat că Nicoleta, chiar dacă spune că a încercat să îl cunoască, l-a evitat. Ionuț nu a reușit să vadă multe lucruri. Eu l-am sprijinit când am considerat că lucrurile au fost conforme. Conforme din punctul meu de vedere. În altă ordine de idei, ce vreau să spun, că dacă în acest context Ionuț nu reușește să creeze o conexiune, nu înseamnă că este un om greșit. El este o persoană specială. Dacă acolo în casă nu reușește să găsească persoana potrivită, afară viața lui se va schimb”, a spus verișoara băiatului.

„Sunt dezamăgit, dar sunt împăcat cu gândul. Competiția asta are un rost și nu cred că pot îndeplini scopul...”, a adăugat Ionuț.

„Pote că o sp fiu criticată pentru ceea ce spun. Există acolo niște bujori care s-au ofilit, care transmiteau atât multă emoție, dar ei nu prea au știu să lupte și s-au ofilit. Îmi pare rău că nu au luptat mai mult, aveau potențial. Nu au știut să lupte. Mă refer la Loredana. Loredana e o fată sensibilă, care avea nevoie de răbdare din partea lui”, a mai spus ea.

„Cum m-am simțit cu Nicoleta, nu m-am simțit cu Loredana nici pe aproape”, a răspuns Ionuț.

Sora Nicoletei, Alexandra, a dorit și ea să intre în direct. „Am dorit să iau legătură pentru că am văzut ce se întâmplă și chiar eram fericită, dar văd că lucrurile s-au schimbat”, a spus ea.

Sora fetei susține că Nicoleta s-ar fi lăsat influențată de o scrisoare primită de Ionuț de la susținători, însă fata a negat. Alexandra a mai adăugat că nu știe dacă s-ar potrivi cu altcineva, însă îi plăcea de sora ei împreună cu Ionuț.

