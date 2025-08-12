Diana și-a spus povestea în fața concurenților de la Mireasa sezonul 12. Iată ce a dezvăluit despre viața sa.

Cartea de vizită a Dianei a fost prezentată în emisia Mireasa din 12 august 2025.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Dianei. Tatăl a lipsit din viața ei și cea mai serioasă relație s-a terminat după 4 ani

Diana are 26 de ani și este din Republica Moldova, însă locuiește în București, unde speră să rămână. Îi place muzica, să danseze și să picteze. Însă pasiunea cea mare este sportul!

Concurenta sezonului 12 a terminat Liceul Sportiv la Cluj, unde a făcut sport de performanță. Masterul în sport și educație fizică, antrenor, l-a continuat în Chișinău. În prezent, urmează un nou master, în management, în București.

Lucrează de la 16 ani. După call center, a descoperit rugby-ul. Primul job serios, dar și pasiune, a fost cel de antrenor de rugby pentru copilași. A lucrat 4 ani în Cluj, 1 an la Chișinău și încă unul la București. A fost și profesoară pentru scurt timp.

Familia sa are trei membri, spune Diana. După 13 ani împreună, părinții au divorțat din cauza dependenței de alcool și bătăilor. Tatăl nu a făcut parte din viața Dianei, care avea atunci o vârstă foarte fragedă.

Crede că acest lucru i-a afectat viața amoroasă, căci îl căuta pe tata și în partenerii săi. Diana a povestit că în ultima perioadă nu a ieșit cu bărbați, după ce a trecut printr-o despărțire dureroasă. După 4 ani, a aflat că partenerul său îi e infidel.

