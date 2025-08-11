Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Ștefaniei. Cu ce se ocupă în Italia, acolo unde locuiește de 17 ani

Ștefania de la Mireasa sezonul 12 a dat mai multe detalii despre viața sa din Italia, acolo unde locuiește de la 11 ani.

Ștefania are două facultăți și un masterat, pe care le-a urmat în Italia. Tânăra are o carieră frumoasă și se consideră o persoană împlinită. La Mireasa speră să-și găsească sufletul pereche, alături de care să își întemeieze o familie.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Ștefaniei. Ce a dezvăluit concurenta

Ștefania se consideră o persoană devotată, stabilă și protectoare cu persoanele iubite.Concurenta sezonului 12 vine tocmai din Italia, are 28 de ani și e zodia Taur.

S-a născut în Constanța, unde a locuit până la 11 ani. După s-a mutat în Italia cu mama și sora, acolo unde locuiește și în prezent. Mutarea s-a produs după divorțul părinților.

Ștefania e biotehnolog, în urma studiilor care s-au întins pe durata a mai mulți ani, făcând inclusiv practică în spital. De-a lungul timpului, a avut mai multe joburi. A participat inclusiv la concursuri de frumusețe, câștigând multe astfel de competiții.

Locuiește singură, în propriul apartament, pe care l-a cumpărat cu ajutorul mamei sale. E conștientă că poate întâlni pe cineva care să aibă alt fel de interes, dar e sigură că se descurcă să citească oamenii.

A avut o relație de 9 ani cu un român, s-au despărțit pentru că el devenise toxic. Obișnuia să o controleze pe rețelele sociale și o împiedica să iasă cu prietenele. A durat să ia decizia de a se separa, dar spune că a renăscut după despărțire.

”Pentru mine a fost persoana cu care mă vedeam măritată, cu copii”, a mărturisit Ștefania.

Concurenta de la Mireasa sezonul 12 spune că a încercat să cunoască bărbați italieni, dar preferă să își întemeieze o familie alături de un român.

