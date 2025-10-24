Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Virgil și Cosmin. Cine a fost eliminat pe 24 octombrie

În gala din 24 octombrie 2025, Andreea Frățilă a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Virgil și Cosmin.

Timp de o săptămână, doi băieți s-au aflat în cursa de eliminare. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care publicul a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Variantele de răspuns au fost Virgil și Cosmin.

Virgil a orimit cele mai multe voturi și a fost propunerea casei pentru eliminare. De asemenea, el a fost și „moștenirea” lăsată de Emily, iar Cosmin a fost ultimul în clasamentul publicului, ceea ce, spre surprinderea multora, l-a bucurat foarte tare pe băiat.

Ce concurent este eliminat de la Mireasa în gala din 24 octombrie 2025

În gala din 24 octombrie 2025, Andreea Frățilă a anunțat procentele de vot și verdictul publicului.

„Procentele sunt următoarele: 68,84% și 31,16%. Băiatul care părăsește casa Mireasa este Virgil”, a anunțat moderatoarea

Virgil părăsește competiția! Imediat ce a aflat rezultatul, el a luat-o pe Ale de mână. Doamna Cristiana a izbucnit în plâns. „În las pe Cosmin să demonstreze ceea ce eu nu am putut, pentru că suntem una și aceeași persoană”, a declarat Virgil.

Cosmin a fost foarte emoționat și a plâns, de asemena.

Virgil nu s-a aflat în topul publicului și a părăsit competiția în gala de vineri, 24 octombrie 2025.

