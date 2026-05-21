Mireasa, sezonul 13. Giulia, în lacrimi după ce au apărut speculații despre orientarea ei! Ce detalii au ieșit la iveală

În ediția din 21 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Giulia a izbucnit în lacrimi după ce s-a ales cu multe speculații la adresa sa, în timpul unui Live cu fanii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 15:22 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 16:44
Alexandru și Giulia au avut parte de primul lor Live cu fanii, însă totul s-a terminat cu lacrimi amare pentru concurentă, după ce unii dintre urmăritori au lansat speculații cu privire la orientarea sexuală a tinerei. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 21 mai 2026 a emisiunii.

Situație complet neașteptată pentru Giulia și Alexandru în ediția din 21 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, chiar în timpul primului Live cu fanii. Deși s-au gândit de dinainte că s-ar putea alege și cu mesaje plăcute, dar și cu mesaje mai puțin dorite, totuși situația a fost complet neașteptată. Se pare că unii dintre fanii emisiunii au lansat anumite speculații cu privire la orientarea sexuală a concurentei, lucru ce a rănit-o.

„E adevărat?”, „Cât te mai ascunzi de Alexandru”, iată doar o parte dintre speculațiile făcut de fanii emisiunii Mireasa la adresa Giuliei.

Ulterior, concurenta a simțit nevoia să își deschidă sufletul și să spună ce s-a întâmplat. Cu lacrimi în ochi, aceasta a spus că în adolescență s-a sărutat cu o fată, dar nu s-a întâmplat nimic mai mult.

„Să îți zic povestea. În primul rând vreau să îți spun că nu e adevărat, nu fac partea din orientarea aceea, dar am prietene care sunt de altă orientare, am petrecut mult timp cu una dintre ele și am început să mă bântuie gândul că poate am și eu altă orientare. Aveam 18-19 ani, mi-am ieșit din credință, mă certam cu ai mei, eram plinuță, nu aveam prieteni, eram respinsă și am început să am gândurile acestea. Dar a durat cel mult o lună. Apoi m-am apropiat de credință și Dumnezeu. Dar eu relații intime nu am avut niciodată, înțelegi? Dar dacă nu vrei să te desparți de mine, eu accept! Vreau să plec acasă”, a fost confesiunea tinerei.

Simona Gherghe a intervenit: „Trebuie să renunțăm la astfel de prejudecăți”

Ulterior, în Live, mama tinerei și mama lui Alexandru au stat de vorbă cu Giulia și au încurajat-o, exprimându-și susținerea și iubirea. Chiar și Simona Gherghe a intervenit și a vorbit despre cât de important este ca Giulia să nu se simtă vinovată și cât de important este ca oamenii să renunțe la astfel de prejudecăți.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 21 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

