Doi foști concurenți Mireasa formează un cuplu, chiar dacă au făcut parte din sezoane diferite. Cum s-au afișat împreună

Larisa din sezonul 13 Mireasa și Cosmin din sezonul 12 Mireasa s-au afișat împreună. Cei doi au dat de înțeles că formează un cuplu.
Larisa Drăgan, fosta concurentă din sezonul 13 Mireasa a dat de înețeles că ea și Cosmin au o relație la distanță: „Fizic suntem la distanță, dar tu dormi în inima mea în fiecare seară”, a scris Larisa pe rețelele sociale. Cei doi au publicat o fotografie realizată împreună și și-au făcut declarații în comentarii: „Liniștea mea”, a scris Cosmin, în timp ce Larisa a răspuns: „Te amo”.
Doi foști concurenți Mireasa formează un cuplu. Cei doi tineri sunt din sezoane diferite: „Liniștea mea”
Cosmin a fost concurent în sezonul 12 Mireasa. Băiatul nu a reușit să formeze un cuplu în competiție, deși a avut o apropiere cu Loredana. Chiar dacă i-a oferit un trandafir în direct și a întrebat-o dacă vrea să intre într-o cunoaștere cu el, între Cosmin Și Loredana nu s-a legat nimic. Băiatul a recunoscut că, de fapt, simpatiza o altă fată, pe Ale, dar nu a dorit să-și manifeste interesul pentru că tovarășul lui, Virgil, era cel care se apropiase de Ale. Cosmin a fost singurul concurent din sezonul 12 Mireasa care, recunoscând că nu și-a găsit locul, a decis să părăsească emisiunea în minutele în care porțile au fost deschise și orice concurent putea decide dacă vrea să plece sau să rămână.
Larisa a fost concurentă în sezonul 13 Mireasa. Tânăra a avut o interacțiune cu George, însă băiatul i-a mărturisit că nu poate simți mai mult. Deși ea era pe punctul de a se îndrăgosti, l-a înețeles pe George și a fost mulțumită pentru faptul că i-a recunoscut din timp că între ei nu poate fi nimic. Nereușind să-și găsească un băiat potrivit ei în casa Mireasa, publicul a decis să o elimine devreme pe Larisa și se pare că bine a făcut, pentru că astfel ea l-a putut cunoaște pe Cosmin.
Cosmin și Larisa nu sunt primii concurenți din sezoane diferite de Mireasa care au ajuns să fie împreună. Radu din sezonul 3 Mireasa și Andreea din sezonul 2 s-au îndrăgosit în afara competiției și au împreună o fetiță minunată.
Citește și: Andreea de la Mireasa sezon 2 și Radu din sezonul 3, apariție superbă alături de fiica lor. Cât a crescut și cum arată Eden MariaMireasa, sezonul 13. Giulia, în lacrimi după ce au apărut speculații despre orientarea ei! Ce detalii au ieșit la iveală...