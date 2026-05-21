Doi foști concurenți Mireasa formează un cuplu, chiar dacă au făcut parte din sezoane diferite. Cum s-au afișat împreună

O fostă concurentă din sezonul 13 Mireasa și un fost concurent din sezonul 12 Mireasa formează un cuplu. Fanii au fost surprinși de imaginea cu cei doi, având în vedere că au participat la sezoane diferite. Totuși, magia Mireasa se extinde și în afara casei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 16:08 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 16:26
Larisa din sezonul 13 Mireasa și Cosmin din sezonul 12 Mireasa s-au afișat împreună. Cei doi au dat de înțeles că formează un cuplu.

Larisa Drăgan, fosta concurentă din sezonul 13 Mireasa a dat de înețeles că ea și Cosmin au o relație la distanță: „Fizic suntem la distanță, dar tu dormi în inima mea în fiecare seară”, a scris Larisa pe rețelele sociale. Cei doi au publicat o fotografie realizată împreună și și-au făcut declarații în comentarii: „Liniștea mea”, a scris Cosmin, în timp ce Larisa a răspuns: „Te amo”.

Doi foști concurenți Mireasa formează un cuplu. Cei doi tineri sunt din sezoane diferite: „Liniștea mea"

Cosmin a fost concurent în sezonul 12 Mireasa. Băiatul nu a reușit să formeze un cuplu în competiție, deși a avut o apropiere cu Loredana. Chiar dacă i-a oferit un trandafir în direct și a întrebat-o dacă vrea să intre într-o cunoaștere cu el, între Cosmin Și Loredana nu s-a legat nimic. Băiatul a recunoscut că, de fapt, simpatiza o altă fată, pe Ale, dar nu a dorit să-și manifeste interesul pentru că tovarășul lui, Virgil, era cel care se apropiase de Ale. Cosmin a fost singurul concurent din sezonul 12 Mireasa care, recunoscând că nu și-a găsit locul, a decis să părăsească emisiunea în minutele în care porțile au fost deschise și orice concurent putea decide dacă vrea să plece sau să rămână.

Larisa a fost concurentă în sezonul 13 Mireasa. Tânăra a avut o interacțiune cu George, însă băiatul i-a mărturisit că nu poate simți mai mult. Deși ea era pe punctul de a se îndrăgosti, l-a înețeles pe George și a fost mulțumită pentru faptul că i-a recunoscut din timp că între ei nu poate fi nimic. Nereușind să-și găsească un băiat potrivit ei în casa Mireasa, publicul a decis să o elimine devreme pe Larisa și se pare că bine a făcut, pentru că astfel ea l-a putut cunoaște pe Cosmin.

Cosmin și Larisa nu sunt primii concurenți din sezoane diferite de Mireasa care au ajuns să fie împreună. Radu din sezonul 3 Mireasa și Andreea din sezonul 2 s-au îndrăgosit în afara competiției și au împreună o fetiță minunată.

