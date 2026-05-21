Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe s-a enervat și a răbufnit în direct la adresa unui concurent! Ce s-a întâmplat

Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 15:15 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 16:45
În ediția din 21 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, chiar în timp ce se afla în direct, Simona Gherghe s-a enervat și a răbufnit la adresa unui concurent. Descoperă ce s-a întâmplat și ce replici i-a dat, de față cu toți.

În ediția din 21 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, o simplă listă de cumpărături s-a transformat într-un conflict de proporții.

„Ce aveți doamnelor, ce e cu voi?! Dați mită, să câștigați sezonul? Aveți chef de ceartă?

„Dacă mă provoci de acum o să îți răspund”, a fost replica doamnei Mihaela.

„Vezi acolo de treaba ta ca să facem lista, ai prea mult tupeu!”, a mărturisit doamna Cătălina.

„V-aș ruga să nu vă mai coborâți la nivelul meu, că vă scade stima de sine. Mă înjurați în gând probabil”, a reacționat dur Daniela.

„Măi, ție chiar nu îți e rușine?!”, a zis doamna Cătălina.

Suita de replici acide a continuat între concurente și mame și astfel s-a iscat un nou conflict, în care anumite persoane au fost acuzate că au interese ascunse.

„Cel mai grav este că doamna Melinda încurajează acest comportament, această obrăznicie! Suntem jignite, suntem luate peste picior, suntem făcute cum se dorește domnișoara”, a mai zis doamna Cătălina.

„Nu pot să îi zic eu ce să facă, nu sunt eu mama ei și nu pot să îi închid gura”, s-a apărat mama lui Darius.

„Doamne, dacă mă apuc de ele într-o zi ne bălăcărim aici toată ziua”, a fost replica tăioasă a Danielei.

În Live, Sebastian a intervenit și el în discuții ca să ia apărarea doamnei Mihaela, în timp ce Denis a taxat-o și el pe doamna Melinda, susținând că judecă cu dublă măsură. Atmosfera a explodat complet când Simona Gherghe a intervenit ferm, cu o replică tăioasă: „Semeni bârfa și ceartă!”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

