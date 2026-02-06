Mireasa, sezonul 13. Un concurent a fost eliminat din casă. Pe cine a votat publicul să părăsească emisiunea

Publicul a votat în această săptămână la Mireasa: Meciul Iubirii. Un concurent a fost eliminată din casa show-ului matrimonial în funcție de votul telespectatorilor. Cei care au intrat în cursa pentru eliminare au fost Alan, Adrian și Marian.

În Gala Mireasa: Meciul Iubirii de vineri, 30 ianuarie 2026, Simona Gherghe a dat o veste care a luat pe toată lumea prin surprindere. Marian, Adrian și Alan au intrat în cursa de eliminare, iar oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână pentru a lua o decizie.

Un lucru este cert, emoțiile au atins cote maxime în emisia live de astăzi, 6 februarie 2026. Cei trei au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul telespectatorilor. Pentru a nu-i ține prea mult în suspans, Simona Gherghe a desfăcut plicul cu voturile și a spus numele celui care trebuie să plece acasă.

De asemenea, Marian și Adrian și-au exprimat dorința de a rămâne în emisiune. Aceștia consideră că experiența lor în cadrul show-ului matrimonial abia a început. Mai mult, băieților le-ar părea rău să iasă din emisiune atât de devreme.

„Eu, orice ar fi, sunt împăcat cu gândul că am fost aici!”, a spus Adrian.

„Nu regret nimic!”, a precizat Marian.

„Eu cred că o să plec cu capul sus. Mulțumesc tuturor pentru tot ce s-a întâmplat aici!”, a dezvăluit și Alan.

Ce concurent a fost eliminat în Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii

Din păcate, un concurent a fost nevoit să iasă din competiție în Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a fost cea care a făcut anunțul, chiar în fața tuturor.

„Cel care are cele mai puține procente, deci rămâne, este Marian”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

Cel care a primit cele mai multe voturi din partea publicului a fost chiar Adrian. Așadar, tânărul trebuie să își facă bagajele și să părăsească platoul de filmare. Deși ar fi vrut să rămână în emisiune, Adrian este nerăbător să ajungă acasă.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

