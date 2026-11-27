Concurenții au votat din nou în gala Mireasa din 27 noiembrie 2026. Descoperă ce concurent a intrat într-o cursă de eliminare.

În gala Mireasa din 27 noiembrie 2026, concurenții din casă au fost puși de Simona Gherghe să își exprime votul. Descoperă în rândurile de mai jos cine a intrat într-o cursă de eliminare.

O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, în gala din 27 noiembrie 2026! Ce au votat concurenții

Concurentele din casa Mireasa au votat și au ales ce concurent doresc să elimine din competiție. Astfel, tinerele au avut câteva minute la dispoziție să decide pe cine doresc să trimită într-o nouă cursă de eliminare.

Anne-Mary l-a votat pe Beleuț: „Nu are nicio conexiune cu nimeni”

Maria l-a votat pe Alin: „L-am pus pe Alin, dar am greșit, m-am gândit după la Radu”. Votul a rămas pentru Alin

Claudia l-a votat peBeleuț: „Nu are nicio interacțiune cu nimeni”

Alexandra l-a votat pe: „Nu are vreo conexiune cu cineva, nu cred dacă poate să fie ceva între el și Anastasia. A zis că nu e genul ei, că ea caută altceva”

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Paula l-a votat pe Beleuț: „Nu are treabă cu nicio fată”

Marina l-a votat pe Beleuț: „Nu are nicio interacțiune cu nimeni, nu am nimic personal cu el”

Anastasia l-a votat pe Beleuț: „Pentru că nu prea ne suportăm unul pe altul. A fost între noi o chimie mai specială și de aia nu îl mai suport”

Ștefania l-a votat pe Beleuț: „Nu mi-a plăcut compania lui la date. Glumesc!”

Andrei Beleuț a intrat într-o cursă de eliminare. Acesta nu a intrat singur în cursa de eliminare, ci alături de Alin, clasat pe ultimul loc în topul săptămânal. Moștenirea lăsată de Alberto a fost Valentin.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.