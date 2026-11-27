După ce mama lui Claudio a pus-o la zid cu replici dure, Anna nu a rămas indiferentă, ci a reacționat. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 27 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa-Direct din culise.

Anne a făcut o dezvăluire complet neașteptată în ediția din 27 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa-Direct din culise. Tânăra a dat cărțile pe față în ceea ce o privește pe doamna Crina, mama lui Claudio. Descoperă ce a putut să spună concurenta, fără pic de reținere.

Anne a avut o reacție dură la adresa mamei lui Claudio! Ce a putut să zică, fără pic de reținere, la Mireasa-Direct din culise

Întrebată ce s-a întâmplat ieri cu mama lui Claudio, concurenta a răspuns: „Eh, nu-mi pică bine ce a spus despre mine, dar partea bună este că nu mă interesează”.

„Exact ce nu îi place doamnei Crina să spui. Special ce ai zis-o?”, a observat Andreea Frățilă.

„Nu, asta e fraza mea și asta simt. Nu mă mai gâdesc la nimic, mă bucur de ultimele 21 de zile de stat aici. Eu sunt mereu genul de om care face ce simte, nu mă las influențată de părerile oamenilor”, a fost replica tinerei, atunci când s-a adus în discuție posibla influență a doamnei Crina asupra fiului ei, Claudio.

„Ce părere ai despre schimbarea asta de atitudine a doamnei Crina? Îmi amintesc că a intrat în casă cu o părere nu tocmai bună despre tine, ați început să vă apropiați, te accepta, te-a plăcut la un moment dat, după care a izbucnit! De ce crezi că se întâmplă toate acestea, crezi că s-a prefăcut?”, a mai întrebat Andreea Frățilă.

„Așa cum domnul Puiu a zis de la început, doamna Crina nu se va putea preface la nesfârșit. Eu am observat chestia asta, dânsa a încercat să ambaleze toate chestia asta în ceva frumos, dar nu i-a mers, că eu știam că nu și-a schimbat părerea despre mine pentru că simți anumite lucruri. Tocmai de aceea nici nu sunt surprinsă, așteptam acest moment”

Anne a spus că a saluta-o de dimineață și femeia nu i-a răspuns, explicând totodată faptul că nu mai are de gând să încerce să discute cu mama lui Claudio și nici să încerce să îi schimbe părerea deja formată despre ea.

„Dar asta nu mă va opri să...”, a spus Anne, sugerând faptul că nu va renunța să facă ceea ce simte.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.