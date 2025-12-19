Finala sezonului 12 Mireasa. Simona Gherghe, apariție de poveste. Cum arată ținuta prezentatoarei

Simona Gherghe a apărut în Finala Mireasa sezon 12, de pe 19 decembrie 2025, purtând o ținută spectaculoasă. De această dată prezentatoarea Mireasa a optat pentru o rochie lungă, strălucitoare aurie, cu umerii goi.

Așa cum i-a obișnuit pe fanii Mireasa, Simona Gherghe a apărut în ziua nunților concurenților purtând o rochie de basm. Evenimentul se petrece într-un decor deosebit, iar Simona Gherghe este superbă în rochia galbene, cu accesorii strălucitoare.

Simona Gherghe, apariție de strălucitoare în Finala sezonului 12 Mireasa. Cum arată ținuta prezentatoarei

„Sunt foarte bucuroasă că mai trăim o ediție de colecție, de poveste, o filă din viața concurenților Mireasa, sezon 12. Au plecat din Grecia pe o căldură sufocantă, acum suntem într-o iarnă punțin geroasă. Sunt emoții extraordinar de mari pentru concurenții aflați în fața unui premiu mare. Patru cupluri au spus ieri un DA din toată inima, doar 3 dintre ele sunt în cursă. Și vreau să vă mai spun ceva: votați, votați, votați! Diferența între cuplurile aflate pe locul 1 și locul al doilea este în acest moment de 1%”, a anunțat Simona Gherghe la începutul Finalei.

Marea Finală Mireasa sezon 12. Patru cupluri căsătorite, trei cupluri în cursa pentru marele premiu

Denisa și Cristian, Adin și Lavinia, Alex și Florina, Emily și Liviu s-au căsătorit civil pe 18 decembrie 2025. Dintre cuplurile căsătorite doar trei au intrat în cursa epntru marele premiu, deoarece, cu 12 voturi din partea concurenților, Emily și Liviu au fost eliminați. La sfârșitul FInalei de pe 19 decembrie 2025 telespectatorii Mireasa vor desemna câștigătorii sezonului 12 Mireasa.

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.